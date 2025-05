Girl Band TWICE akan Berkonser Februari

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor berita Yonhap, Selasa, melaporkan girl band Korea Selatan Twice akan berkonser dengan tajuk "TWICE Land - The Opening" di Olympic Park Seoul pada 17 - 19 Februari, menurut agensi TWICE JYP Entertainment. Setelah konser itu, girl band tersebut akan memulai tur di luar negeri yang jadwalnya masih belum diumumkan.

Memulai debutnya pada Oktober 2015 dengan Like OOH-AHH, Twice menyapu tangga lagu musik lokal dengan Cheer Up dan TT. Tiga lagu tersebut menghasilkan lebih dari 100 juta kali tonton di kanal YouTube, dengan lagu TT melewati angka 100 juta pemirsa lebih cepat dibanding grup K-Pop lainnya.



Album pendek "TWICEcoaster: LANE1" yang di dalamnya terdapat lagu TT terjual lebih dari 350.000 keping, paling banyak di antara girl band di kancah musik K-Pop, demikian Yonhap. *

ANTARA