Girl Band TWICE, Tombak Baru Perkenalkan Korea ke Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - JYP Entertainment, satu dari tiga agensi manajemen terbesar di Korea Selatan, memperkenalkan TWICE, girl group pertama yang dibentuk dalam lima tahun terakhir.



Grup beranggotakan sembilan orang itu menampilkan lagu-lagu dari album pertama "The Story Begins" dalam jumpa media di Seoul, Selasa (20 Oktober 2015).



Kelompok multinasional yang terdiri dari enam gadis Korea Selatan, dua dari Jepang dan satu orang asal Taiwan itu dibentuk melalui program audisi musik Mnet "Sixteen" yang ditayangkan pada Mei.



"Kami ingin menjadi grup yang membuat orang seketika mengingat Korea Selatan," kata mereka.



"Kami berharap dapat mengesankan banyak orang."



Seperti dilansir dari Yonhap, "The Story Begins" berisi enam lagu termasuk debut andalan "Like OOH-AHH", hasil campuran hip-hop, R&B dan rock yang secara mengejutkan tidak ditulis oleh Park Jin-young si pendiri agensi yang juga seorang penyanyi.



"Saya pikir agensi mengambil risiko dengan membiarkan orang lain menulis lagu debut kami," kata Jihyo pemimpin grup TWICE.



"Jadi kami merasa bertanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi tinggi mereka."



Sebelumnya, agensi manajemen JYP telah mengorbitkan beberapa grup seperti Wonder Girls, 2AM, 2PM dan Miss A.



ANTARA