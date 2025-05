TEMPO.CO, Jakarta - Gitar adalah alat musik populer yang diklasifikasikan sebagai instrumen senar dengan 4-18 senar, biasanya enam. Gitar digunakan dalam berbagai genre musik di dunia. Alat musik ini diakui sebagai instrumen utama dalam genre seperti Blues, Bluegrass, Country, Flamenco, Folk, Jazz, Jota, Mariachi, Metal, Punk, Reggae, Rock, Soul, dan berbagai bentuk Pop.



Kisaran harga untuk gitar sekitar US$ 100-100 ribu atau Rp 1,3 juta sampai Rp 1,3 miliar, bahkan lebih, tergantung kategori, yakni nilon, tali, listrik, dan tentu saja mereknya. Tapi, ada juga gitar yang berharga fantastis dan menjadi gitar paling mahal yang pernah dijual.



Catatan gitar termahal telah mencapai lebih dari satu juta dolar atau sekitar Rp 13,6 miliar. Jumlah itu merupakan harga yang sangat fantastis untuk sebuah gitar. Sejarah dan pemilik sebelumnya adalah alasan mengapa gitar ini menjadi gitar paling mahal. Berikut ini adalah daftar 5 gitar paling mahal yang pernah dijual, dikutip dari Infossible.com.



5. Gibson ES-335

Tahun: 1964

Pemilik: Eric Clapton

Terjual: US$ 847.500 (sekitar Rp 11,6 miliar)



Gitar ini sahabat yang menemani peningkatan karier Eric Clapton. Clapton menggunakannya pada pertunjukan Cream terakhir di November 1968 bersama Blind Faith, bermain sebentar di sebuah slide singkat pada 1970-an, digunakan pada konser di Hyde Park 1996, dan saat sesi tur Cradle 1994-1995. Gitar dilego di Balai Lelang Christie pada 2004 dan menjadi 3 gitar termahal saat itu.



4. Blackie Strat

Tahun: 1970

Pemilik: Eric Clapton

Terjual: US$ 959.500 (sekitar Rp 13,2 miliar)



Blackie mungkin gitar yang paling ikonik dari Clapton. Tahun1970, Eric Clapton beralih dari Gibson ke fitar Stratocaster. Dia membeli enam model "Strats" dari toko gitar seharga masing-masing 300 dolar. Dia memberi masing-masing untuk George Harrison, Pete Townshend, dan Steve Winwood, dan sisa tiga terbaik dibuatnya menjadi satu gitar--Blackie. Tahun 2004, Blackie dijual seharga US 959.500 dolar di lelang Christie untuk mendukung Pusat Crossroads.



3. Washburn 22 seri Elang

Tahun: 1970

Pemilik: Bob Marley

Terjual: US$ 1,2-2 juta (sekitar Rp 16,4-27 miliar)



Agak mengerikan memang namanya. Bob Marley tidak sering menggunakan gitar itu meskipun jumlah tepat tidak diketahui secara pasti. Dianggap sebagai salah satu gitar Washburn pertama yang pernah dibuat, Marley memberikan barang kesayangannya untuk Gary Carlsen, teknisi gitarnya.



Instrumen ini diklasifikasikan sebagai aset nasional oleh Pemerintah Yamaika dan merupakan salah satu dari hanya tujuh gitar yang dimiliki oleh ikon Reggae. Harga akhir tidak pernah terungkap.



2. Fender Stratocaster

Tahun: 1968

Pemilik: Jimi Hendrix,

Terjual: US$ 2 juta (sekitar Rp 27,4 miliar)



Hendrix memainkan berbagai gitar sepanjang kariernya, tapi instrumen yang menjadi paling terkait dengan dia adalah Fender Stratocaster. Gitar ini salah satu yang Hendrix mainkan di Festival Woodstock 1969. Gitar dilaporkan dibeli oleh Paul Allen dari Microsoft pada 1998 sebesar US$ 2 juta dan ditempatkan di Experience Music Project di Seattle, kampung halaman Hendrix.



1. Asia Fender Stratocaster

Tahun: 2005

Pemilik: -

Terjual: US$ 3,7 juta



Gitar ini dijual lelang di Doha, Qatar, pada 16 November 2005 untuk mengumpulkan dana bagi korban tsunami di Asia. Gitar ditandatangani oleh beberapa musikus Rock untuk manfaat amal tsunami. Dikoordinasi oleh Bryan Adams, gitar ditandatangani oleh Eric Clapton, Mick Jagger, Keith Richards, Brian May, Jimmy Page, David Gilmour, Jeff Beck, Pete Townsend, Mark Knopfler, dan Ray Davis.



Ikut menandatangani gitar itu adalah Liam Gallagher, Ronnie Wood, Tony Iommi, Angus & Malcolm Young, Paul McCartney, Sting, Ritchie Blackmore, Def Leppard, dan Bryan Adams sendiri. Gitar telah menghasilkan total pemasukan US$ 3,7 juta untuk amal sehingga menjadi gitar paling mahal di dunia.



