TEMPO.CO , Bandung:Meliani Siti Sumartini, 17 tahun, kini membetot perhatian banyak orang. Video gadis imut berjillbab itu sedang memainkan gitar lagu Hourglass dari band cadas Lamb of God misalnya, kini hampir ditonton 1 juta orang di YouTube.



Meli, sapaan akrab Meliani, mulai belajar memainkan gitar dari kakaknya sejak kelas 5 Sekolah Dasar. Gadis kelahiran Bandung, 24 Oktober 1997 tersebut, ingin bisa seperti kakaknya yang bisa bermain gitar. Awalnya Meli membawakan lagu-lagu Peterpan. “Setelah itu beralih ke musik seperti band Evanescence dan Avenged Sevenfold (A7X),” kata Meli kepada Tempo di sekolahnya, Sabtu, 17 Januari 2015. (Baca juga: Gitaris Metal Berjilbab Jadi Terkenal di Sekolah.)



Selama proses belajar main gitar itu, musik-musik cadas yang suka didengarkan kedua kakaknya, Andriansyah dan Andi Priana, ikut mempengaruhi Meli. Perkenalannya ke band-band cadas di zamannya bertambah dari kedua teman perempuan sekelas yang juga gemar lagu-lagu metal. (Baca juga: Jago Bergitar Metal Gadis Berjilbab Bikin Heboh.)



ulus SMP, Meli memakai jilbab dari kelas 1 di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Pasundan, Bandung. Ia pun mendapat hadiah berupa sebuah gitar listrik berwarna merah merek Fender Stratocaster. Gitar itu dibeli ayahnya seharga Rp 850 ribu. Teknik bermain gitarnya terus diasah bersama dua rekan, dan belajar sendiri dari Internet. "Lihat video guitar tutorial, dan membaca tabulatur," katanya. Tabulatur merupakan notasi musik untuk instrumen bersenar.



Sederet band metal yang didengar musik dan dipelajari gitarnya, seperti Paramore, Saosin, Alesana, Asking Alexandria, Suicide Silence, Beside, Alone at last, Obscura, Fleshgod Apocalypse, dan Lamb of God. “Itu baru sebagian, yang lain masih banyak lagi,” ujar Meli.



