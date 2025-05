TEMPO.CO, Bandung - Gitaris metal berjilbab, Meliani Siti Sumartini, tidak membuat band meski piawai membawakan lagu-lagu beraliran cadas. Meliani pun mengaku jarang menyaksikan konser musik metal di Bandung.



"Bapak sering tidak kasih izin karena takut sikap dan perilaku saya jadi berubah," ujar Meliani kepada Tempo, Sabtu, 17 Januari 2015. (Baca juga: Kisah Gitaris Metal Berjilbab Suka Musik Cadas.)



Meli, sapaan akrab Meliani, terkenal berkat video di YouTube yang diunggah pada Maret 2014. Dalam video tersebut, Meli memainkan gitar dengan membawakan musik beraliran metal. Lagu-lagu yang dimainkan Meli di antaranya Hourglass milik kelompok musik Lamb of God dan Say Goodnight milik Bullet for My Valentine. (Baca juga: Gitaris Metal Berjilbab Rajin Puasa Senin-Kamis.)



Kendati melarang sang anak menyaksikan konser metal di Bandung, ayah Meli, Ade Herman, tetap mendukung bakat Meli bermain gitar. Sang ayah yang bekerja sebagai sopir pribadi membelikan gitar bekas merek Yamaha seharga Rp 50 ribu saat Meli masih duduk di bangku sekolah dasar. (Baca juga: Gitaris Metal Berjilbab Jadi Terkenal di Sekolah.)



Saat masuk Sekolah Menengah Kejuruan Pasundan 3, Bandung, Meli mendapat hadiah gitar listrik berwarna merah merek Fender Stratocaster. Gitar itu dibeli ayahnya seharga Rp 850 ribu. (Baca juga: Cita-cita Gitaris Metal Berjilbab Asal Bandung.)



