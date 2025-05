TEMPO.CO , Bandung: Munculnya video Meliani Siti Sumartini, 17 tahun, memainkan gitar beberapa lagu band metal, memunculkan kontroversi ramai di dunia maya. Komentar positif dan negatif berderet panjang di laman media sosial Meliani hingga website portal musik metal di luar negeri.



Meli menyatakan tak terpengaruh oleh komentar buruk terhadapnya. “Musik metal hanya hiburan, tidak sampai saya puja-puja,” kata Meli kepada Tempo di sekolahnya, Sabtu, 17 Januari 2015. (Baca juga: Kontroversi Gitaris Metal Berjilbab Asal Bandung)



Salah satu video yang mencuat dan dimuat media sosial serta portal musik luar negeri seperti Metalsuck dan Metalinjection, yakni Meliani membawakan lagu Hourglass dari band cadas Lamb of God. Salah seorang pendiri dan pemimpin redaksi Metalsuck Axl Rosenberg dalam tulisannya mengaku kagum. (Baca juga: Gitaris Metal Berjilbab Jadi Terkenal di Sekolah.)



Rosenberg bahkan mencalonkan Meliani sebagai pengganti gitaris band metal Megadeth, Marty Friedman, yang telah hengkang. Adapun di portal Metalinjection, media tersebut menyematkan judul ; Young Indonesia Girl’s Crushing Lamb of God Cover Will Blow You Away. Baca juga: Jago Bergitar Metal Gadis Berjilbab Bikin Heboh.)



Di sekolahnya, Meliani dikenal sebagai gadis pendiam. Siswi jurusan Administrasi Perkantoran kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Pasundan, Bandung, itu juga terkenal pandai. (Baca juga: Kisah Gitaris Metal Berjilbab Suka Musik Cadas )



Kepada Tempo, Meliani mengaku keterampilannya bermain gitar metal sekedar hobi. “Mungkin karena jarang musisi berkerudung, apalagi musik metal, jadinya ramai,” kata Meli.



ANWAR SISWADI

VIDEO TERKAIT:







Berita Lain:

Milisi Kristen Bunuh 6.000 Muslim di Afrika Tengah

Badrodin Haiti Diangkat jadi Kapolri, Ini Kata KPK

Cerita Dibalik Klaim Singapura Temukan Bodi Air Asia QZ8501