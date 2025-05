TEMPO.CO , Bandung: Meliani Siti Sumartini, 17 tahun, kini membetot perhatian banyak orang. Video gadis imut berjillbab itu sedang memainkan gitar lagu Hourglass dari band cadas Lamb of God misalnya, kini hampir ditonton 1 juta orang di YouTube.



Sederet band metal yang didengar musik dan dipelajari gitarnya, seperti Paramore, Saosin, Alesana, Asking Alexandria, Suicide Silence, Beside, Alone at last, Obscura, Fleshgod Apocalypse, dan Lamb of God. “Itu baru sebagian, yang lain masih banyak lagi,” ujar Meli kepada Tempo di sekolahnya, Sabtu, 17 Januari 2015. (Baca juga: Jago Bergitar Metal Gadis Berjilbab Bikin Heboh.)



Dari sekian corak musik metal itu, Meli memilih genre Technical Death Metal. Alasannya, Meli ingin belajar gitar dari tingkat kesulitan yang tinggi di dunia musik metal. (Baca juga: Gitaris Metal Berjilbab Jadi Terkenal di Sekolah)



Meli, sapaan akrabnya, mulai belajar memainkan gitar dari kakaknya sejak kelas 5 Sekolah Dasar. Gadis kelahiran Bandung, 24 Oktober 1997 tersebut, ingin bisa seperti kakaknya yang bisa bermain gitar. “Gitarnya punya teman kakak yang kadang dibawa ke rumah,” katanya.



Agar lebih cepat belajar gitar, bungsu dari tiga bersaudara itu bilang ingin punya gitar ke ayahnya. “Sabar ya Neng, nanti kalau ada uangnya,” kata Meli menirukan ucapan Ade Herman, ayahnya.



Ade bekerja sebagai sopir pribadi seorang pengusaha di Bandung. Memenuhi janjinya, Ade membelikan Meli gitar bekas merek Yamaha dari temannya seharga Rp 50 ribu.



Selama proses belajar main gitar itu, musik-musik cadas yang suka didengarkan kedua kakaknya, Andriansyah dan Andi Priana, ikut mempengaruhi Meli. Perkenalannya ke band-band cadas di zamannya bertambah dari kedua teman perempuan sekelas yang juga gemar lagu-lagu metal.



ANWAR SISWADI

