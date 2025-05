TEMPO.CO, Bandung - Gitaris metal berjilbab, Meliani Siti Sumartini, dikenal sebagai siswi yang pintar dan taat beragama di sekolahnya. Menurut sejumlah gurunya, siswi kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan Pasundan 3, Bandung, itu bisa mengaji dan menulis Arab, sesuai dengan syarat masuk ke sekolah itu.



"Puasa Senin-Kamisnya juga rajin dibanding saya," kata guru agama sekolah itu, Budi Aji, kepada Tempo, Sabtu, 17 Januari 2015. (Baca juga: Kisah Gitaris Metal Berjilbab Suka Musik Cadas.)



Saat Tempo menemuinya di sekolah untuk wawancara pada Sabtu siang, Meli, panggilan akrabnya, meminta waktu untuk menunaikan salat zuhur begitu tiba tengah hari. Seluruh siswa SMK Pasundan 3 bersekolah sejak siang hingga petang karena menggunakan ruang kelas secara bergantian dengan pelajar sekolah menengah pertama. "Di sekolah dia sering salat secara berjemaah," ujar Budi. (Baca juga: Gitaris Metal Berjilbab Jadi Terkenal di Sekolah.)



Meli belajar bermain gitar pada kelas V sekolah dasar. Dia mulai piawai memainkan gitar musik metal saat sekolah menengah pertama. Namun, Meli mengaku baru sekali tampil bersama ,yakni di pentas seni sekolahnya. (Baca juga: Gadis Metal Berjilbab Pilih Genre Death Metal.)



Meli terkenal berkat video di YouTube yang diunggah pada Maret 2014. Dalam video tersebut, Meliani memainkan gitar dengan membawakan musik beraliran metal. Lagu-lagu yang dimainkan di antaranya Hourglass milik kelompok musik Lamb of God dan Say Goodnight milik Bullet for My Valentine. (Baca juga: Cita-cita Gitaris Metal Berjilbab Asal Bandung.)



ANWAR SISWADI

VIDEO TERKAIT:





Berita lain:

Perubahan Harga Premium Ditetapkan Setiap 2 Pekan

Abbott Bujuk Jokowi Batalkan Eksekusi Bali Nine

Jaksa Agung: Eksekusi Mati Tak Sesuai Rencana