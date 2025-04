Goblin dan The Handmaiden Mendominasi Baeksang Arts Awards 2017

TEMPO.CO, Jakarta -Penulis naskah drama Korea Guardian: The Lonely and Great God atau lebih populer dengan nama Goblin, Kim Eun-sook berhasil memboyong hadiah utama dalam Baeksang Arts Awards 2017 yang diadakan di Coex Convention & Exhibition Center, Seoul, Korea Selatan, Rabu, 3 Mei 2017. Kim Eun-sook memboyong hadiah sekaligus piala bergengsi ajang penghargaan untuk dunia film dan televisi, Baeksang Arts Awards.



Sementara itu, sutradara Park Chan-wook yang juga memenangkan hadiah utama melalui film besutannya, The Handmaiden (2016) mengatakan, “Film The Handmaiden mengantarkanku pada piala ini, aku mungkin berhak mengatakan hal ini. Seseorang yang dapat memfasilitasi kelompok tertentu tanpa membedakan jenis kelaminnya, identitas seksualnya, orientasi seksualnya – aku sangat merekomendasikan Anda sekalian untuk memilihnya sebagai Presiden selanjutnya.”



Film The Handmaideni merupakan film dengan latar 1930-an dan berpusat pada kisah empat orang pemeran utama. Ini bukan kali pertama Park Chan-wook membuat film yang menghibur dengan sentuhan seksual dari awal hingga akhir film. Film tersebut juga berisikan keserakahan dan penyimpangan orientasi seksual.



Pemenang lain, termasuk aktor Gong Yoo yang memerankan Guardian atau Goblin, Seo Hyu-jin juga ikut membawa pulang piala bergengsi tersebut berkat aktingnya dalam serial Another Miss Oh. Begitu pula dengan Song Kang-ho lewat film The Age of Shadows dan Son Ye-jin dalam film The Last Princess.



Melalui serial Love in the Moonlight, Park Bo-gum dan Kim Yoo-jung berhasil membawa pulang piala popularity awards. Tidak lupa mendiang Kim Young-Ae yang diganjar the lifetime achievement award oleh panitia penyelenggara Baeksang Arts Awards tahun ini.



Berikut daftar lengkap para pemenang Baeksang Arts Awards 2017



Hadiah utama: Park Chan-wook (The Handmaiden)

Film terbaik: The Wailing

Sutradara terbaik: Kim Jee-woon (The Age of Shadows)

Sutradara pendatang baru terbaik: Yeon Sang-ho (Train to Busan)

Aktor dan aktris terbaik: Song Kang-ho (The Age of Shadows), Son Ye-jin (The Last Princess)

Aktor dan aktris pendukung terbaik: Kim Ui-Seong (Train to Busan), Kim So-jin (The King)

Aktor dan aktris pendatang baru terbaik: Ryu Jun-yeol (The King), Lee Sang-hee (Our Love Story)

Naskah terbaik: Yoo Ga-Eun (The World of Us)

Penghargaan berdasarkan popularitas: Do Kyung-soo (My Annoying Brother), Im Yoon-ah (Confidential Assignment)



Kategori televisi

Hadiah utama: Kim Eun-sook (Goblin)

Drama terbaik: Dear My Friends (TvN)

Program edukasi/kesenian terbaik: Ssulzun (JTBC)

Variety show terbaik: Mom’s Diary – My Ugly Duckling (SBS)

Produser terbaik: Yoo In-sik (Romantic Doctor, Teacher Kim)

Aktor dan aktris terbaik: Gong Yoo (Goblin), Seo Hyun-jin (Another Miss Oh)

Aktor dan aktris pendatang baru terbaik: Kim Min-seok (Doctors), Lee Se-young (The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop)

Naskah terbaik: Noh-Hee-kyung (Dear My Friends)

Penghibur terbaik: Yang Se-hyeong (Shortview), Park Na-rae (I Live Alone)

Penghargaan berdasarkan popularitas: Park Bo-gum dan Kim Yoo Jung (Love in the Moonlight)

Gaya terbaik: Kim Ha-neul (On the Way to the Airport)

Lifetime achievement award: Kim Young-Ae



SOOMPI | ESKANISA RAMADIANI