Goenawan Mohamad Luncurkan Novel Manurung di Jakarta

Menulis novel ini bukan perkara mudah. Goenawan mengaku hampir menyerah karena harus membagi perhatian antara menulis dan proyek seni lukisnya. Dalam menulis Manurung, Goenawan dibantu banyak pihak. Salah satunya adalah istri temannya yang pernah tinggal lama di Eropa dan mengalami situasi mirip dengan tokoh-tokoh dalam novel.

Goenawan juga mengenang asal mula ketertarikannya pada riset untuk novel. Ia tergerak setelah mendengar kritik dari seorang asal Amerika yang menyebut novel Indonesia minim riset, hanya mengandalkan tema dan alur.

Penulis novel Ayu Utami memberikan pembacaan kritis terhadap Manurung. Menurut Ayu, suasana utama dalam novel ini adalah renungan murung, khas gaya Goenawan. “Ada kesadaran bahwa bahasa itu tidak memadai untuk mencapai kebenaran, pengetahuan, dan kekuasaan,” ucap penulis Saman itu.

Ia merinci, kemurungan dalam Manurung berbeda dengan novel depresif yang tokohnya terperangkap dalam kebuntuan. Di novel ini, para tokoh tetap bergerak meski diliputi luka. "Itulah bedanya saya kira, dan kenapa kalau saya lebih senang novel murung daripada novel depresif,” ungkapnya. Ayu merasa lebih menyukai novel murung semacam ini.