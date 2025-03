Gorillaz akan Meluncurkan Album Baru

Gorillaz merilis album debut self-titled mereka pada 2001 yang langsung mencuri perhatian dengan hit Clint Eastwood dan 19-2000. Album kedua mereka, Demon Days (2005), makin memperkuat popularitas mereka dengan lagu-lagu seperti Feel Good Inc. dan Dare. Sejak itu, mereka terus menghadirkan karya melalui album seperti Plastic Beach (2010), The Fall (2010), Humanz (2017), The Now Now (2018), Song Machine, Season One: Strange Timez (2020), dan Cracker Island (2023).

Di luar Gorillaz dan Blur, Albarn juga terlibat dalam proyek seperti The Good, the Bad & the Queen dan Rocket Juice and the Moon, serta mengembangkan musik opera seperti Monkey: Journey to the West (2007) dan Dr. Dee: An English Opera (2011). Pada 2016, ia dianugerahi gelar Officer of the Order of the British Empire (OBE) atas kontribusinya dalam musik.