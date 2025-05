Grup AOA Peringati Ulang Tahun Almarhum EunB Ladies Code

TEMPO.CO, Jakarta - Netizen di instagram menemukan postingan milik dua orang personel grup AOA yang isinya serupa, yakni milik Mina dan Chanmi. Keduanya memposting tentang peringatan hari ulang tahun EunB, personel grup Ladies' Code yang telah tiada.



Di akun instagramnya, Chanmi mengunggah foto EunB dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk EunB. Chanmi juga menyatakan bahwa sebenarnya EunB pernah bergabung bersama grup AOA, bahkan hampir debut bersama grup itu. Namun, EunB memutuskan untuk mundur dan pindah ke agensi lain, yakni Polaris Entertainment, hingga ia debut bersama grupnya kini, Ladies' Code. Meski berpisah, hubungan pertemanan mereka tetap terjaga baik.



Sementara itu, Mina memposting foto kue ulang tahun yang dihiasi lilin seraya mengucapkan selamat ulang tahun untuk EunB. Disana, ia menuliskan bahwa EunB kini sudah berada di surga dan betapa ia sangat merindukan sahabatnya itu.



Tanggal 23 November kemarin adalah hari ulang tahun EunB. Lahir pada tahun 1992, EunB semestinya kini genap berusia 23 tahun. EunB debut bersama empat orang rekannya di tahun 2013 dalam grup bernama Ladies' Code, yang bernaung di bawah label Polaris Entertainment.



Nahas, pada September 2014, grup ini mengalami kecelakaan. Mobil yang mereka tumpangi menabrak tebing yang berada di sisi jalan setelah mengalami selip pada bannya akibat memacu kecepatan tinggi di kondisi aspal yang basah karena hujan. EunB dilaporkan tewas di tempat kejadian. Sementara keempat anggota lainnya dalam kondisi kritis.



Tiga dari empat anggota yang selamat, yakni Ashley, Zuny, dan Sojung kondisinya kian membaik. Sayang, hal ini bertolak belakang dengan seorang anggota lainnya, Rise. Meski sempat mendapatkan perawatan, kondisi Rise kian memburuk. Setelah 4 hari dirawat, Rise pun pergi menyusul EunB.



Sungguh mengharukan. Bagaimanapun, netizen tak akan pernah lupa pada ucapan Rise di akun twitternya. Saat itu di bulan Agustus 2014, seorang fan bertanya kepada Rise, siapa anggota Ladies' Code yang akan ia jaga dan tak akan tega ia tinggalkan sendirian. Rise membalas twit itu dengan semangat. Ia menjawab, EunB.



Netizen menganggap apa yang dialami Ladies' Code ini sungguh tragis. Ladies' Code dinilai memiliki talenta yang bagus dalam bernyanyi. Mereka pun digadang-gadang sebagai Rookie of The Year atau Pendatang Baru Terbaik.



Meski kini hanya tinggal bertiga, Ladies' Code tetap eksis. September kemarin, mereka merilis lagu berjudul I'm Fine Thank You untuk mengenang kedua rekan mereka yang menjadi korban dalam tragedi memilukan yang mereka alami. Penggemar mereka pun tetap setia memberikan dukungan, salah satunya dengan merayakan hari ulang tahun para anggota Ladies' Code.

KOREABOO | Luciana