Grup Band Slank Bikin Lagu untuk Ahok

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band Slank membuat lagu baru berirama rock-blues untuk dibawakan dalam #KonserGue2 yang akan digelar besok. "Kami membuat lagu seringan mungkin, yang bercerita tentang kenapa kami memilih pak Ahok dan pak Djarot, karena kami merasa dia jujur, bersih, anti-korupsi," ujar Bimbim Slank dalam temu media di markas Slank Gang Potlot Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017.



"Dan, kami mau pilih yang pasti-pasti, yang kelihatan, kalau yang dua kan belum pasti, yang ini sudah ketahuan, liriknya seperti itu lah. Lirik ringan dengan nada-nada rock and roll blues yang gampang diingat," kata Bimbim.



Lagu yang diberi judul Gue 2 tersebut kemudian dinyanyikan bersama-sama dengan 17 artis lainnya. "Proses kreatifnya cepat banget. Hampir seminggu yang lalu kita iseng-iseng pas latihan, coba buat lagu, begitu jadi kita share ke teman-teman," kata Bimbim.



"Kalau enggak sakit pinggang enggak berhenti sampai hari ini. Terpaksa disetop karena harus deadline. Kalau kebanyakan juga enggak kedengaran," kata Bimbim.



Sementara itu, Project Pop yang ikut meramaikan konser yang akan digelar di Ex-Driving Range Senayan itu mengatakan akan menampilkan tiga lagu. "Pengisi acara di sini kan banyak banget ya, jadi dibatasi berapa lagunya, kita dapat tiga lagu. Tidak ada kolaborasi," ujar Yosi Project Pop.



"Lagu-lagunya Project Pop cukup sifatnya tidak menyerang, tapi mempersatukan, misalnya Dangdut is The Music of My Country, itu yang akan kita bawakan, " kata Yosi.



ANTARA