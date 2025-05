Grup Musik KAT-TUN Kembali Ditinggalkan Anggotanya

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup idola KAT-TUN, Taguchi Junnosuke, pada Selasa, 24 November 2015 mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan grup dan agensi Johnny & Associates, Inc pada musim semi mendatang. Dia mengumumkan itu saat grupnya tampil di acara musik Best Artist 2015 yang disiarkan langsung di NTV.



Persis sebelum tampil, Taguchi menyatakan, "Maaf saya membuat pengumuman mendadak, tapi saya ingin mengumumkan sesuatu. Saya, Taguchi Junnosuke, akan meninggalkan KAT-TUN musim semi mendatang, dan juga Johnny & Associates."



Meski terdengar jeritan kencang dari para penonton, dia melanjutkan, "Seiring usia saya yang hampir mencapai 30 tahun, saya memikirkan pilihan hidup di masa depan, dan saya sudah memilih jalan, meski saya juga ingin minta maaf kepada para anggota lain. Untuk kalian penggemar yang telah mendukungku selama ini, dan orang-orang yang menaruh perhatian, saya sangat bersyukur. Terima kasih banyak."



Lalu, rekan dari KAT-TUN, Kamenashi Kazuya, mengambil alih mic dan mengatakan, "Pertama-tama, kami minta maaf atas pengumuman mendadak. Juga, karena ini bukan pertama kalinya terjadi di grup kami, saya minta maaf untuk orang-orang yang terlibat dan kalian, para penggemar, karena kami telah membuat kalian khawatir dan membuat banyak masalah. Kami mohon maaf."



Kamenashi juga meminta maaf pada saluran televisi NTV, staf program, dan artis lain yang tampil di program itu, begitu juga penonton.



Pada hari yang sama, Johnny & Associates, Inc juga mengeluarkan pernyataan di laman resmi, "Kami setuju bahwa perusahaan kami dan anggota KAT-TUN, bahwa Taguchi Junnosuke takkan memperbarui kontrak. Karena telah mengumumkan hal ini menjelang peringatan 10 tahun grup, kami meminta maaf untuk para penggemar yang telah mendukung. Kamu juga ingin meminta maaf untuk orang-orang yang terlibat dengan masalah yang kami sebabkan."



Sehubungan dengan waktu yang dipilih untuk mengumumkan keluarnya Taguchi, dalam pernyataan disebutkan," Kami ingin memutuskan kapan waktu yang tepat di program di mana dia biasa tampil, untuk meminimalisasi dampaknya."



Mereka juga menyebutkan aktivitas KAT-TUN mendatang, "Kami tidak berencana membubarkan grup ini, tapi kami akan membuat pengumuman lain nanti sehubungan aktivitas mereka mendatang setelah berdiskusi untuk menentukan yang terbaik bersama anggota grup lain."



KAT-TUN dibentuk sebagai grup berisi enam orang yang debut pada 2006. Sebelumnya telah ada dua anggota yang keluar dari grup, yakni Akanishi Jin (Juli 2010) dan Tanaka Koki (September 2013), seperti dilansir Tokyohive mengutip Oricon.

ANTARA