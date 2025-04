Guardians of the Galaxy 2, Sutradara Siapkan Sekuel Lanjutannya

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Guardians of the Galaxy 2, James Gunn memberi bocoran bahwa akan ada seri berikutnya dari film bertema luar angkasa tersebut. Gunn tak secara gamblang memberikan penjelasan soal rencana tersebut.



Dalam sesi tanya jawab saat mempromosikan Guardians of the Galaxy 2, Gunn sempat melontarkan rencana itu. Dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan, para penggemar film besutan Marvel bertema luar angkasa tersebut sangat penasaran dengan petualangan Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket dan Groot selanjutnya.



Dengan malu-malu, Gunn menjawab, “Aku akan sangat senang jika dapat melihat karakter-karakter tersebut muncul lagi di kemudian hari. Entah mereka muncul dalam seri ketiga dari Guardians of the Galaxy atau mungkin film lain yang masih diarahkan olehku, kita lihat saja ke depannya.”



Gunn menambahkan, “Aku rasa sudah cukup menjawab rasa penasaran kalian semua, jangan terlalu tergesa-gesa, kita tunggu saja nanti.”



Bagi Anda yang kebetulan belum sempat menonton seri terbaru dari film besutan Marvel, Guardians of the Galaxy 2, ingat karakter Stakar yang diperankan oleh Sylvester Stallone? Di dalam komik, karakter Stakar lebih dikenal sebagai Starhawk, sementara dalam filmnya karakter lain mengenal Stakar sebagai Yondu.



Dalam seri terbaru, Stallone masih bertemu dengan beberapa pemain lama, seperti Michelle Yeoh yang memerankan karakter Aleta, Ving Rhames sebagai Charlie serta Miley Cyrus sebagai pengisi suara Mainframe.



Karakter-karakter baru yang banyak bermunculan di Guardians of the Galaxy 2 tersebut diharapkan mampu membawa warna baru pada banyak penggemar film bertemakan luar angkasa. Dalam kesempatan wawancara yang sama, Gunn juga sempat memberi bocoran adanya adegan menarik yang tak disangka-sangka dalam Guardians of the Galaxy 2.



Penasaran seperti apa adegan tersebut? Yuk, tonton filmnya.



INDEPENDENT UK | ESKANISA RAMADIANI