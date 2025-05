TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menonton film My Stupid Boss dan Ada Apa Dengan Cinta (AADC) 2 di bioskop. Keinginan itu sempat dilontarkan Ahok di Balai Kota, Rabu, 4 Mei 2016.“Nanti kita nonton bareng ya. Aku mau nonton film My Stupid Boss. Filmnya lucu nih,” ujar Ahok.



Ahok menuturkan gemar menonton film hasil karya anak bangsa. Suami Veronica Tan ini ingin menonton AADC 2, film yang dibintangi Dian Sastro Wardoyo dan Nicholas Saputra. Ahok juga berencana untuk menonton My Stupid Boss yang dibintangi Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari.



Produser film My Stupid Boss, Frederica senang mendengar rencana Ahok tersebut. Menurutnya Ahok telah mengapresiasi sineas muda untuk berkiprah di kancah perfilman Indonesia. "Aku seneng kalau Ahok tertarik nonton My Stupid Boss," kata Frederica, Kamis, 5 Mei 2016.



Pemeran perempuan dalam film ini, Bunga Citra Lestari, juga gembira mendengar kabar Ahok akan menonton aktingnya. "Saya senang sekali, berarti film kita di-support oleh semua insan film Indonesia. Saya berharap film ini bisa dinikmati dan menghibur,” ucap artis yang akrab disapa BCL itu.



Sebelumnya, Ahok juga sudah beberapa kali menonton film karya anak bangsa. Biasanya Ahok mengajak keluarga dan mengajak jajaran pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



My Stupid Boss bercerita tentang hubungan kerja antara bos yang absurd dengan karyawannya. Bossman, yang diperankan oleh Reza Rahadian, adalah orang Indonesia yang memiliki perusahaan di Kualalumpur. Perusahaan itu tidak memiliki sistem dan aturan yang jelas. Pada setiap masalah, biang kerok dari semua kekacauan itu justru Bossman sendiri.



Tapi Bossman memiliki semboyan Bossman always right!'. Jika sudah ada maunya harus terwujud. Diana, seorang pegawai yang diperankan Bunga Citra Lestari, terpaksa harus stuck dalam hubungan kerja yang chaos setiap saat.



Kesabaran Diana diuji habis-habisan menghadapi ulah bosnya yang ajaib itu. Selain di Indonesia, kata Frederica, My Stupid Boss akan tayang serentak pada tanggal 19 Mei 2016 di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.



AVIT HIDAYAT