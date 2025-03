Guns N' Roses Berpisah dengan Frank Ferrer. Simak Perjalanan Kariernya

Dikutip dari Vinyl Me Please , Frank Ferrer lahir pada 3 Maret 1965. Ia membangun kariernya melalui berbagai pengaruh serta kolaborasi musik. Sebelum bergabung dengan Guns N' Roses, ia pernah bermain dalam beberapa band mengembangkan keahliannya dalam berbagai genre rock.

Dikutip dari Low Boy Beaters, ketika tidak sedang tur bersama Guns N’ Roses, Ferrer aktif bermain di dua band yang berbasis di New York City. Dalam The Compulsions, ia bergabung dengan rekan sesama anggota GNR, Richard Fortus dan Sami Yaffa dari Hanoi Rocks dan New York Dolls. Ferrer juga terlibat dalam proyek punk-rock pribadinya, Pisser. Ia bermain bersama dua sahabatnya, Eric J Toast (Honky Toast) dan Anthony Esposito, insinyur dan produser yang pernah bekerja dengan The Misfits, New York Dolls, dan The Ramones.