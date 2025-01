Gema Suara Para Penulis Palestina

Dengan proses seperti itu, terpilihlah novel Tale of the Wall karya Abu Sarour dari Palestina dan kumpulan cerita pendek Diaries of Struggle and Honor karya Abdul Majid Zarkat dari Libanon. Lalu ada drama I Mean to Bury Them karya Du’a Muhammad Ismail Ibrahim Al-Bayati dari Irak, memoar Five Days in Barzakh karya Salameh dari Palestina, serta sastra anak Archivia karya Amel Nasser.