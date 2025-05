TEMPO.CO, Jakarta - Antrean panjang tampak di depan gerbang utama menuju venue Hammersonic 2015 di Lapangan D Senayan. Antrean ini seakan tak pernah putus.



Kumpulan manusia berpakaian hitam-hitam terjadi sejak pukul 10.00 WIB. Antrean ticket box dan antrean masuk hingga pukul 12.00 tak kunjung putus. "Saya beli tiket pre-sale, jadi lumayan enggak antre di ticket box, tapi waktu masuk antre 45 menitan," kata Elvin Kurniawan, 26 tahun, asal Semarang, Jawa Tengah.



Among, 26 tahun, yang datang dari Karawang juga merasakan antrean yang panjang. "Saya datang pukul 09.00, tapi baru bisa masuk pukul 12.00," ucapnya. Padahal, menurut Among, dia sudah membeli tiket jauh-jauh hari supaya tak perlu mengantre dua kali.



Penyelenggara tampaknya memang tak ingin kecolongan sehingga menetapkan standar keamanan yang sangat ketat. Untuk masuk, ada pengecekan berlapis. Pertama, pengecekan terhadap barang-barang yang melekat pada badan dan barang bawaan. Kedua, pengecekan tiket.



Meskipun gerimis sempat menyambangi, antusiasme para metalhead sepertinya tak pudar. Lapangan D Senayan yang becek tak menghalangi para headbanger berdiri tepat di depan venue dan mengentakkan kepala, naik-turun seirama dengan entakan drum.



Magnitude Hammersonic 2015 ini menyuguhkan band metal kaliber internasional, seperti Lamb Of God, Mayhem, dan Ignite. Tak ketinggalan, Vader, Unearth, Deathstar, Terrorizer, Avulsed, The Faceless, dan Warbringer. Mereka diboyong promotor untuk menghitamkan Senayan.



Promotor juga menyiapkan band dari kawasan Asia-Pasifik, seperti Silent Knight, Anthelion, Colossvs, Cassandra, Nails of Imposition, Overthrown, Animistic, dan Heaven The Axe. Dari dalam negeri, nama besar Roxx, Death Vomit, Necture, serta Inlander turut mengisi daftar band yang akan tampil. Ada pula Beside, Thrasline, Revenge The Fate, Mesin Tempur, Straightout, Prosatanica, Malvomed, Demented Heart, Fraud, Warkvlt, Salahudin Al Ayubi, dan Moses Bandwith.



DINI PRAMITA