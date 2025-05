Hammersonic 2015, Ini Jadwal Band Metal yang Akan Tampil

TEMPO.CO, Jakarta - Hammersonic 2015 akan digelar pada hari ini, Ahad, 8 Maret 2015. Bertempat di Lapangan D Senayan, Kompleks Stadion Utama Bung Karno, acara akan dimulai pukul 11.00 WIB dengan penampilan band beraliran gothic metal asal Indramayu, Moses Bandwidth. Penampil puncaknya adalah Lamb of God pada pukul 23.30 WIB.



"Kami sangat siap untuk perhelatan tahunan ini. Tema tahun ini, metal against racism," kata promotor sekaligus inisiator Hammersonic, Krisna Jotam Sadrach, kepada Tempo, Sabtu, 7 Februari 2015.



Magnitude Hammersonic 2015 menyuguhkan band metal kaliber internasional, seperti Lamb Of God, Mayhem, DAN Ignite. Tak ketinggalan, Vader, Unearth, Deathstar, Terrorizer, Avulsed, The Faceless, dan Warbringer. Mereka diboyong oleh promotor untuk menghitamkan Senayan.



Promotor juga menyiapkan band dari kawasan Asia-Pasifik, seperti Silent Knight, Anthelion, Colossvs, Cassandra, Nails of Imposition, Overthrown, Animistic, dan Heaven The Axe. Dari dalam negeri, nama besar Roxx, Death Vomit, Necture, serta Inlander masuk dalam daftar band yang akan tampil. Ada pula Beside, Thrasline, Revenge The Fate, Mesin Tempur, Straightout, Prosatanica, Malvomed, Demented Heart, Fraud, Warkvlt, Salahudin Al Ayubi, dan Moses Bandwith.



Berikut ini jadwal yang dikutip dari situs web resmi Hammersonic 2015.



11.00: Moses Bandwith

11.15: Nail of Imposition

11.30: Salahudin Al Ayubi

11.45: Malvomed

12.00: Animistic

12.15: Warkvlt

12.30: Fraud

12.45: Inlander

13.00: Demented Heart

13.15: Overthrown

13.30: Pro Satanica

13.45: Cassandra

14.00: Collosvs

14.15: Nectura

14.30: Revenge The Fate

14.45: Thrashline

15.00: Heaven The Axe

15.20: Anthelion

15.40: Silent Knight

16.00: Beside

16.20: Mesin Tempur

16.40: Straightout

17.00: Death Vomit

17.20: Roxx



Break Cooling Down



18.30: Avulsed

19.00: Warbringer

19.30: Deathstar

20.00: Ignite

20.30: Vader

21.00: Unearth

21.30: Faceless

22.00: Terrorizer

22.45: Mayhem

23.30: Lamb of God



DINI PRAMITA