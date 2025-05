Hammersonic 2015, Ini Profil Death Vomit, Roxx, dan Nectura

TEMPO.CO, Jakarta - Perhelatan musik metal internasional Magnitude Hammersonic 2015 akan digelar hari ini, 8 Maret 2015. Bertempat di Lapangan D Senayan, acara itu menampilkan 16 band lokal yang akan menggoyang Senayan.



"Band lokal yang pasti kita kenal Death Vomit, Roxx, dan Nectura," kata promotor sekaligus inisiator Magnitude Hammersonic 2015, Krisna Jotam Sadrach, kepada Tempo, Sabtu, 7 Februari 2015.



Death Vomit adalah band asli Yogyakarta yang dibentuk pada 1995. Band beraliran death metal ini dibentuk oleh Dede (vokal), Wilman (gitar), Ary (bas) dan Roy (drum). Debut album pertamanya yang berjudul Eternally Deprecated mencetak penjualan 1.500 kaset. Sempat berganti formasi, Death Vomit merilis album yang sangat terkenal pada 2006 berjudul The Prophecy.



Roxx adalah band metal senior Indonesia asli Jakarta. Grup beraliran heavy metal ini didirikan pada 1 April 1987. Kelompok yang beranggotakan Iwan (gitar), Arry (drum), Jaya (gitar), Trison (vokal), dan Tony (bass) ini mengeluarkan album pertama pada 1992 berjudul Roxx. Album ini melahirkan lagu-lagu hit, seperti Gontai, Penguasa, 5 Cm, Gelap Price, dan Rock Bergema. Album keempatnya, Retake, merupakan kompilasi dari beberapa hit dari 1987, seperti Gontai, Rock Bergema, Babi Ngepet, Air Mata Hewan, Penguasa, dan 5 Cm.



Adapun Nectura merupakan band asli Bandung yang tergolong muda. Dibentuk pada 2012, band ini mengentak dengan album Awake To Decide. Sebagian besar personelnya merupakan personel band metal Beside, sebut saja Owang (vokal), Hinhin Akew (gitar), dan Paneu (gitar). Sedangkan Soni (drum) dan Abo (gitar) adalah personel lain yang tak memiliki keterkaitan dengan Beside.



Jika sesuai dengan jadwal, Nectura akan mengentak panggung Sonic pukul 14.14 WIB. Death Vomit akan memanaskan panggung Hammer tepat pukul 17.00 WIB. Dilanjutkan dengan penampilan Roxx pada pukul 17.20 WIB di panggung Sonic.



DINI PRAMITA