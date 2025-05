TEMPO.CO, Jakarta - Semangat para penggemar One Direction menonton konser boyband beranggotakan lima orang itu tak perlu diragukan. Meskipun tengah menghadapi ujian sekolah untuk kelulusan, hal itu tak menjadi alasan membatalkan niat mereka untuk menonton.



"Kamis ujian Biologi," kata Aryuning, 17 tahun, yang datang langsung dari Bandung, Rabu, 25 Maret 2015. Demi menonton konser, ia sudah mencicil belajar Biologi dan bahasa Sunda yang akan diujikan jauh-jauh hari sebelumnya. Saat ini pun, ia membawa buku-buku catatan. "Supaya bisa belajar saat di perjalanan ke sini dan pulang nanti," kata dia.



Muhammad Dennyndra, 17 tahun, langsung tertawa ketika ditanya soal ujian sekolah. "Ya nonton begini kan bisa dibilang untuk mengurangi stres setelah berkutat dengan les tiada henti dan sekolah," kata dia. Ia optimistis persiapan untuk ujian tak akan terganggu hanya karena menonton konser.



Artha, 17 tahun, juga tak mengelak ketika ditanya ihwal ujian sekolah. "Ya kan konser hanya beberapa jam saja," kata dia. Ia mengklaim ujian sekolah tetap akan ia persiapkan sebaik mungkin setelah menonton konser.



Boyband Inggris, One Direction, menggelar konser di Gelora Bung Karno Jakarta pada Rabu malam, 25 Maret 2015. Konser dimulai pada pukul 20.00 WIB. Konser ini merupakan rangkaian dari tur bertajuk "On The Road Again".



Sebelumnya, One Direction tampil di Manila pada 21 dan 22 Maret. Setelah Indonesia, boyband yang nanti konser tanpa Zayn Malik ini akan menggelar konser di Cardiff pada Juni dan di London pada September 2015. Zayn tak bisa mengikuti konser ini lantaran sedang menghadapi masalah pribadi dengan tunangannya.



DINI PRAMITA