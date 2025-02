Harry Potter HBO: Mengenal Karakter Albus Dumbledore yang Diperankan John Lithgow

Dikutip dari USA Today, dua pekan setelah muncul kabar bahwa John Lithgow akan berperan sebagai Albus Dumbledore, aktor pemenang Emmy itu memberikan tanggapan. "Saya benar-benar terkejut," kata Lithgow. "Saya mendapat telepon saat berada di Sundance Film Festival untuk proyek film lain. Keputusan ini tidak mudah, karena jujur saja, peran ini mungkin akan menjadi bagian besar dari bab terakhir dalam hidup saya."

Tentang Karakter Albus Dumbledore

Tokoh Albus Dumbledore bukan nama yang asing bagi penggemar Harry Potter. Ia tokoh kunci dalam keseluruhan cerita Harry Potter, dikutip dari Variety. Dumbledore muncul dalam semua buku dan film Harry Potter, dari Harry Potter and the Sorcerer’s Stone hingga Harry Potter and the Half-Blood Prince.