Harry Potter HBO: Profil John Lithgow Pemeran Albus Dumbledore

HARRY Potter yang akan tayang di HBO menentukan aktor untuk memerankan karakter Albus Dumbledore. John Lithgow menyetujui tawaran untuk memerankan Albus Dumbledore.

Kabar telah dikonfirmasi langsung oleh John Lithgow dalam wawancara dengan Screen Rant pada Selasa, 27 Februari 2025. "Saya mendapat telepon saat berada di Sundance Film Festival untuk proyek film lain, dan keputusan ini tidak mudah. Ini adalah peran besar yang akan mendefinisikan babak akhir dalam hidup saya," kata John Lithgow.

Keputusan HBO untuk memilih Lithgow sebagai Dumbledore membawa kejutan tersendiri. Lithgow menyadari bahwa proyek ini akan menjadi komitmen jangka panjang. "Saya tahu ini akan menjadi perjalanan panjang, tetapi saya tidak bisa menolak kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang begitu ikonik," tambahnya.

Profil John Lithgow

John Arthur Lithgow lahir di Rochester, New York pada 19 Oktober 1945. Lithgow menempuh pendidikan di Harvard University ia mendalami seni teater sebelum melanjutkan studinya di London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), dikutip dari Entertainment Weekly.

Kariernya yang panjang di dunia hiburan mencakup berbagai peran di teater, film, dan televisi. Ia telah memenangkan enam Emmy Awards, dua Golden Globe Awards, dan dua Tony Awards. Ia pernah dinominasikan untuk dua Academy Awards. Penghargaan dan pencapaian ini menandakan pengaruh keaktoran dia dalam deretan artis yang sama generasinya.

Dalam pertelevisian Lithgow mendapat pencapaian melalui perannya sebagai Dick Solomon dalam sitkom 3rd Rock from the Sun yang memberinya tiga Emmy Awards. Ia mendapat sorotan berkat perannya sebagai Arthur Mitchell atau Trinity Killer dalam serial Dexter.

Karakter yang Diperankan Lithgow

1. Footloose (1984): Sebagai ayah yang kolot

2. Harry and the Hendersons (1987): Peran dia karakter yang bisa berinteraksi dengan makhluk Bigfoot.

3. Shrek (2001): Pengisi suara Lord Farquaad, antagonis utama dalam film animasi ini.

4. Interstellar (2014): Donald, ayah mertua dari tokoh utama yang diperankan oleh Matthew McConaughey.

5. Killers of the Flower Moon (2023): Prosecutor Leaward. Ini salah satu proyek film yang disutradarai oleh Martin Scorsese.

Pemeran Serial Harry Potter HBO

Serial Harry Potter versi HBO direncanakan tayang perdana pada 2026. John Lithgow menjadi aktor pertama yang dikonfirmasi dalam proyek ini. Keputusan untuk memilih dia sebagai Dumbledore juga membawa perbedaan signifikan dari Harry Potter sebelumnya, karakter kepala sekolah sihir Hogwarts ini diperankan oleh aktor Britania Raya Richard Harris dalam dua film pertama, kemudian Michael Gambon..

