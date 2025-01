Obituari Hasjim Djalal, Diplomat Senior dan Ahli Hukum Laut Internasional

Ingatan saya melayang ke Canberra pada 2008. “Ndi, saya ditelepon Pak Alatas (Ali Alatas, Menteri Luar Negeri 1988-1999). Gara-gara tulisan you,” kata Pak Hasjim. Saat itu kami menghadiri Indonesia Update di Australian National University. Pak Hasjim membahas tulisan saya di The Jakarta Post yang berjudul “Wanted: New heroes in Ocean affairs, the law of the sea”.