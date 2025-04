TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar Koes Plus dan Koes Bersaudara mendapat momentum langka bisa menyaksikan pertemuan keluarga besar Koeswoyo dalam sebuah konser musik di stasiun TVRI, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017. Momentum langka, karena personel Koes Plus sekarang rata-rata berusia kepala tujuh, dan Yon Koeswoyo belakangan pernah dirawat di rumah sakit.



Dalam acara bertajuk "Haul 30th Tonny Koeswoyo" itu hampir semua anggota keluarga grup musik legendaris itu muncul. Dari generasi pertama, ada Nomo Koeswoyo, Yon Koeswoyo, dan Yok Koeswoyo. Dari generasi kedua, Kenny Tonny Koeswoyo, Damon Tonny Koeswoyo, Chicha Nomo Koeswoyo, Reza Nomo Koeswoyo, Sari Yok Koeswoyo, dan David Yon Koeswoyo. Dari keluarga penabuh drum Murry (almarhum), Rico Murry, hadir.



Konser malam itu diisi penampilan anak-anak Koes Plus dan Koes Bersaudara dengan kelompok yang menyebut diri "2Generasi Koes Bersaudara Koesplus". Sari Yok Koeswoyo dan Chicha Koeswoyo yang dulu dikenal sebagai penyanyi cilik dan lama tak muncul di layar televisi, malam itu menyanyikan lagu-lagu karya Tony Koeswoyo. Tak pelak, pembawa acara pun mencandai Chicha dengan mengajak menyanyikan lagu Helly, lagu anak-anak masa Chicha populer pada 1970-an, secara bersama-sama.



Koes Plus adalah kelompok musik yang terdiri atas anak-anak keluarga Koeswoyo, kecuali Murry, yang berdiri pada 1969, meneruskan langkah musik Koes Bersaudara yang berdiri pada 1963. Warna musik Koes Bersaudara berkiblat ke Kalin Twin Brothers dan Everly Brotthers yang menekankan kekompakan vokal pop duet, dan belakangan masuk ke musik rock. Sedang Koes Plus terpengaruh musik rock The Beatles. Koes Plus merajai atmosfer musik pop Indonesia dekade 1970. *



KELIK