Hearts2Hearts Grup K-Pop SM Entertainment yang Baru Debut

GRUP K-Pop terbaru dari SM Entertainment Hearts2Hearts memulai debutnya dengan merilis album The Chase. Delapan anggota ini terdiri atas Jiwoo, Carmen, Yuha, Stella, Juun, A Na, Ian, Ye On mengadakan acara media showcase beberapa jam sebelum debut di YES24 Live Hall di Distrik Gwangjin, Seoul, pada Senin, 24 Februari 2025.

Hearts2Hearts merupakan grup SM dengan lebih dari lima anggota setelah 18 tahun berdirinya Girls' Generation yang berjumlah delapan orang. Carmen berbagi cerita debutnya sambil mengingat langkahnya yang beralih dari menonton idola K-pop di televisi menjadi berdiri di atas panggung. "Saya suka bernyanyi sejak kecil. Saya melihat (video lagu) The Boys milik Girls' Generation di televisi. Sangat terkesan sehingga saya mengikuti mereka. Saya mengikuti audisi dan diterima di SM."

Para anggota menggambarkan The Chase sebagai lagu yang menyenangkan dan meningkatkan kepercayaan diri. The Chase terinspirasi dari lagu klasik Lewis Carroll, Alice in Wonderland merangkum suasana penuh mimpi dan misterius yang sulit dijelaskan.