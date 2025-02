Heboh Grup Punk Sukatani, Membedah Aliran Musik Punk alias New Wave

Dilansir dari Britannica , new wave adalah genre musik populer yang berkembang antara akhir 1970-an dan awal 1980-an. Nama ini berasal dari gerakan sinema French New Wave pada akhir 1950-an. New wave muncul sebagai alternatif terhadap music punk, yakni jenis musik yang lebih mentah, kasar, dan sarat muatan politik—serta rock arus utama yang dianggap tidak inovatif dan stagnan. Meskipun memiliki prinsip dasar yang serupa dengan genre musik punk—yang memungkinkan siapa saja untuk membentuk band—new wave lebih mudah diterima oleh pasar karena terinspirasi dari sisi ringan musik pop 1960-an serta gaya fesyen era 1950-an.

Kemudian (2) Blondie yang dikenal dengan vokalis ikonik dan berkarisma, Deborah Harry; (2) Jonathan Richman and the Modern Lovers menampilkan gaya bermusik yang sederhana, tetapi menarik; (3) The Go-Go’s sukses meraih posisi puncak tangga lagu pada tahun 1982 dengan album debut mereka, Beauty and the Beat. Serta ada (4) The Cars yang saat itu langsung masuk dalam daftar Top 40 berkat lagu Just What I Needed.