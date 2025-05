TEMPO.CO, Jakarta - Band cadas, Helloween, selama 90 menit tampil total dengan menguras energi di hadapan ribuan penonton konser di Hall Basket, Jakarta, Kamis malam, 22 Oktober 2015.



Repertoar yang dibawakan masih tetap memberikan tempat bagi lagu andalan band asal Jerman itu, seperti Dr Stein, Power, dan If I Could Fly.



Diawali dengan Eagle Fly Free, Helloween langsung mengajak para penonton merasakan pengalaman terbang bebas tanpa aturan bagai elang. “On its wings the rainbow's light/It's flying to eternity,” begitulah Andi Deris menyanyikannya sambil jarinya menunjuk ke atas.



Dilanjutkan dengan lagu If I Could Fly, Helloween kembali mengajak penontonnya berangan-angan untuk terbang meninggalkan kesedihan. Penampilan solo drum oleh Daniel Löble (drum) juga membuat semangat semakin bergemuruh.



Namun Helloween juga menyuguhkan antiklimaks yang apik ketika mereka mengajak penonton terbang semakin jauh sampai tersesat. “Bayangkan kalian ada di pesawat. Lalu pilotnya memberikan pengumuman, “Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya, kita terbang semakin tinggi dan semakin jauh, tapi kita tidak tahu di mana. We are lost in America!” teriak Andi, disusul raungan gitar Michael Weikath dan Sascha Gerstner.



Lagu Lost in America dari album terbaru, My God-Give Right, diperkenalkan kepada penonton. Suasana konser pun semakin horor dengan lampu kilat yang menembak ke properti kepala patung Liberty berwajah monster labu.



Lagu I Want Out pun dimainkan, menandakan konser di Jakarta berakhir. Sebanyak 16 lagu ditambah satu medley disuguhkan tanpa banyak gimmick. Setelah Jakarta, konser Helloween masih akan berlanjut ke Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta, pada Sabtu, 24 Oktober 2015.



LUHUR TRI PAMBUDI