TEMPO.CO, Jakarta - Panggung gelap serentak menjadi terang saat Daniel Löble menghentakan drum. Michael Weikath, Sascha Gerstner, Markus Grosskopf, dan Andi Deris pun berkumpul ke tengah panggung menandakan konser grup Helloween dimulai di Hall Basket, Senayan, Kamis malam, 22 Oktober 2015.

Tanpa interlude yang bertele-tele, band power metal asal Jerman itu langsung menggeber dengan lagu terbaiknya, Eagle Fly Free. Ribuan penonton tidak butuh waktu lama untuk menyadarinya dan segera melompat sambil mengangkat tangan.



“Ladies and Gentlemen, this is Hell-O-Ween!” teriak vokalis Andi Deris.



Disirami kilatan lampu panggung, Andi Deris berdiri di muka panggung dengan satu kaki menginjak sound. Memakai kaus hitam bergambar wajah basis Kiss, Gene Simmons, Andi Deris mengeluarkan lengkingan suara vibranya hingga menggetarkan ruangan. Tangannya pun rajin melambai untuk memandu penonton bernyanyi bersama.



Aksi duet gitaris Michael Weikath dan Sascha Gerstner memberikan aksi cabikan gitar yang gahar pada bagian tengah lagu. Selain itu, efek asap dan properti besar berbentuk kepala patung Liberty berwajah monster labu di belakang drum membuat suasana horor yang kian mencekam.



“It’s great to be here, Ladies and Gentlemen, to be in Jakarta!” ungkap Andi Deris.



Konser bertajuk The God-Given Right World Tour 2015 masih dilanjutkan dengan lagu-lagu andalan Helloween seperti Dr. Stein. Band kelahiran 1984 ini juga memperkenalkan single terbaru dengan judul yang sama dengan albumnya, My God-Given Right.



LUHUR TRI PAMBUDI