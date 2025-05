TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen mal dan hotel menyiapkan beragam hiburan untuk merayakan pergantian tahun dengan mendatangkan para artis dan hiburan.



The Trans Luzury Hotel Bandung mendatangkan grup musik Michael Learns to Rock pada 31 Desember 2014. Manajemen menawarkan paket tiket dan menginap di hotel selama dua hari, plus gala dinner bersama MLTR.



Hotel Mulia Jakarta, mendatangkan pemenang The Voice Amerika Jermaine Paul. Jermain akan tampil menghibur di lobi Hotel Mulia, Cascade Lounge, pukul 23.00 hingga hitungan mundur menuju tahun 2015.



Jermaine pernah dinominasikan pada Grammy Awards ke-48 untuk Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals berkolaborasi bersama Alicia Keys. Album pertama Jermaine Paul dirilis pada 18 Desember 2012, dengan single I Believe In This Life. (Baca : Gawe Malam Tahun Baru, Ayu Ting Ting Bawa Keluarga)



Tahun baru bersama Jermaine bisa dinikmati dengan harga tiket mulai Rp 2,5 juta per orang. Mulai dari masuk area Cascade Lounge dan menikmati hidangan prasmanan mulai dari pukul 18.00 WIB secara nonstop.



Emporium Pluit Mall menyajikan hiburan akrobat internasional dari Itali dan Kazakhstan. Grup akrobat asal Italy bernama Dandy Danno & Graziana, sedangkan dari Kazahkstan Duo DD. Duo DD adalah duo gadi dari Kazahkstan yang mampu memanah secara tepat dalam kondisi terbalik.



Chief Exective Emporium Mall Pluit Ellen Hidayat mengatakan kedua hiburan ini baru pertama kali didatangkan ke Indonesia. "Kami hadirkan keduanya gratis sampai 4 Januari 2015," kata Ellen saat dihubungi, Rabu, 24 Desember 2014. Diharapkan hiburan ini bisa menyedot keluarga yang datang ke pusat perbelanjaan.



Mal lain di Pluit, Baywalk Mall, menghadirkan Slam Dunk Acrobatic yang berlangsung setiap hari hingga 28 Desember 2014. Pertunjukkan dimulai setiap pukul 16.00 dan 18.30 pada hari libur, dan 18.30 pada hari kerja. Baywalk Mall menawarkan pertunjukkan kembang api di pinggir laut khusus pada 25 Desember 2014 dan 1 Januari 2015 pukul 19.30.



Gandaria City dan Tuesday Licensing Indonesia pada 18 – 28 Desember 2014 menghadirkan WINX Club LIVE Show dalam rangka mengisi libur Natal dan tahun baru. Dalam show tersebut, pengunjung yang kebanyakan anak-anak, bisa bertemu secara langsung dengan Bloom, Stella, Flora & Tecna melalui pertunjukan musik dan tari di Main Atrium Gandaria City.



WINX adalah serial animasi TV Italia yang diciptakan dan diproduksi oleh Iginio Straffi berkerja sama dengan Rai Fiction. Pertama kali muncul di layar kaca pada 2004, WINX berhasil menarik perhatian penonton internasional. Hingga saat ini produksinya telah mencapai season tujuh yang akan tayang tahun 2015. Pada malam pergantian tahun, dihadirkan The World Best Impersonators di Piazza Gandaria City. (Baca : Jelang Tahun Baru, Hotel Malah Sepi)



The Impresonators yang dimaksud, Donna Marie yang berpenampilan dan bersuara mirip Lady Gaga sehingga dijuluki Lady Gaga KW1. Donna Marie ini penampil kelas dunia sebagai pemenang The Best Lady Gaga Impresonator on Britain's National Tribute Awards 2013.



Adapun Karin Lawson yang mirip Janet Jackson dan Patrice Perrier yang mirip Beyonce. Patrice Perrier yang memiliki kualitas suara dan performance yang sangat menyerupai Beyonce, merupakan jebolan salah satu ajang pencarian bakat di London. Karin Lawson si mirip Janet Jackson, lulusan Theater Arts dan Film University of Kansas.



Hadir pula Natasha Sass yang mirip Agnes Monica. “Diharapkan empat bintang tamu itu bisa menjadi hiburan yang tak terlupakan bagi pengunjung Gandaria City dalam menutup tahun 2014," tutur Zico R Hansakarya, Event & Promotion Manager Gandaria City. Pengunjung akan dibawa hanyut dalam nuansa Hollywood dengan perpaduan dekorasi dan susunan acara yang menarik.



EVIETA FADJAR | TRI ARTINING PUTRI



