Honne akan Kembali Konser di Indonesia Agustus 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Duo Honne asal London akan konser di Indonesia. Honne menyampaikan kabar ini di Instagram @hellohonne mengumumkan akan mengadakan konser di Jakarta pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Konser yang bertajuk The Ouch Tour itu akan diadakan di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan. “Jakarta, our location is known!! comment ‘JAKARTA’ for first access to presale tickets!” keterangan tertulis Honne dalam unggahan Instagram.

Honne juga menjadi line up di Sounds Of Downtown (SOD) Festival 2025. Konser tersebut diadakan di Surabaya pada 1 Agustus hingga 3 Agustus 2025. SOD Festival juga akan menampilkan Juicy Lucy, For Revenge, Parade Hujan (Payung Teduh x Pusakata), Hadad Alwi, Reality Club, Lomba Sihir, Yeshua Abraham, Stand Here ALone, The Adams, Perunggu, Adrian Khalif, Maisha Kanna, Drizzly, dan Wijaya 80.

Album kedua mereka, Love Me/Love Me Not, yang diluncurkan pada 28 Agustus 2018. Album lainnya seperti No Song Without You (2020), Let’s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do? (2022), dan Ouch (2024).