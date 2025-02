HONNE Gelar Konser di Jakarta dan Siap Ramaikan Sounds of Downtown di Surabaya

TEMPO.CO , Jakarta - Duo musik elektronik asal London, HONNE , kembali menyapa penggemar Indonesia. Andy Clutterbuck dan James Hatcher siap menggelar konser solo bertajuk The Ouch Tour! di The Kasablanka Hall , Jakarta, pada 2 Agustus 2025.

Sebelumnya, HONNE juga pernah menggelar konser intim di Jakarta pada 16 November 2022 dan membawa tur Love Me/Love Me Not ke Livespace SCBD pada 21 November 2019. Tak hanya itu, mereka juga sempat tampil di festival We The Fest pada 2018.

Jadi Lineup Sounds of Downtown 2025

Tak hanya Jakarta, HONNE juga mengkonfirmasi akan tampil di festival musik Sounds of Downtown 2025 di Surabaya. “Indonesia, ini terjadi! Kami akan kembali ke Surabaya untuk bermain di Sounds of Downtown 2025,” tulis HONNE di Instagram resmi mereka pada Ahad, 23 Februari 2025.