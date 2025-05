TEMPO.CO, Jakarta -Puncak perhelatan Festival Film Indonesia digelar Senin malam, 23 November 2015 di Indonesia Convention Expo BSD City, Banten. Venue ini disebut-sebut sebagai pusat konvensi dan pameran terbesar di Asia Tenggara.



Olga Lydia, Ketua Panitia FFI 2015 mengatakan Banten dipilih sebagai tuan rumah Piala Citra tahun ini untuk melengkapi tema Tribute to Teguh Karya. "Teguh Karya adalah sosok legendaris di dunia perfilman yang lahir di Pandeglang, Banten," kata Olga dalam siaran pers, Senin, 23 November 2015.



Tiga jam sebelum malam puncak FFI, Gedung ICE yang dibangun di lahan seluas 22 hektare itu masih lengang. Jalan di sekitar gedung yang sebagian besar terbuat dari kaca dengan desain atap lengkung itu ditutup dan dijaga oleh satuan keamanan serta polisi. Sisa hujan membasahi bagian depan gedung yang baru diresmikan pada awal 2015 oleh Presiden Joko Widodo itu.



Puluhan kru acara terlihat sibuk mengerjakan persiapan terakhir sebelum tamu undangan berdatangan. Poster lima nominasi film terbaik A Copy of My Mind, Guru Bangsa: Tjokroaminoto, Mencari Hilal, Siti, danToba Dreams menjadi dekorasi utama di area red carpet. Umbul-umbul dengan foto Teguh Karya juga berkibar di tiang-tiang di depan venue.



Gedung ICE memiliki luas 117.257 meter persegi, lebih besar dari Singapore Expo (SGExpo) seluas 92.000 meter persegi, Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre (82.000 meter persegi), atau pun Jakarta International Expo (JIExpo) dengan luas 74.171 meter persegi.



Gedung ini bahkan direncanakan akan diperluas menjadi 200.000 meter persegi dalam dua tahun mendatang. Jika terlaksana, ICE akan menjadi gedung konvensi dan ekshibisi kedua terbesar dan terluas di Asia. Pada 2018, ICE akan menjadi lokasi perhelatan Asian Games.



Banyak selebriti dunia telah menggelar konser di ICE seperti Michael Buble dan Katy Perry. Sejumlah grup band Korea Selatan seperti Big Bang dan Super Junior juga pernah manggung di ICE.



MOYANG KASIH