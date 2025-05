Hotel Transylvania 2: Lebih Kocak Dibanding yang Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Saat film Hotel Transylvania diluncurkan pada September 2012, film animasi 3D itu meraih pendapatan yang fantastis: US$ 358 juta. Jumlah ini sudah diperkirakan sebagai tanda awal bahwa sekuel film tersebut akan dibuat. Benar saja, dua bulan setelah dirilis, Sony Picture Animation mengumumkan bahwa sekuel film itu akan digarap dan diluncurkan pada 25 September 2015.



Hotel Transylvania yang dirilis tiga tahun lalu itu mengangkat kisah yang cukup klise: percintaan terlarang antara vampir dan manusia—seperti pernah diangkat dalam film Dracula (1979) atau Twilight. Namun apa jadinya jika pasangan vampir-manusia itu menikah dan punya anak? Interpretasi itulah yang membuat Hotel Transylvania 2 boleh dibilang menjadi film yang menarik ditonton.



Setelah sempat berkali-kali menolak dan dicegah dengan pelbagai cara, Count Dracula (Adam Sandler), vampir berusia 539 tahun pemilik Hotel Transylvania, akhirnya merestui putrinya, Mavis (Selena Gomez), menikah dengan anak manusia, Jonathan (Andy Samberg). Berkat pernikahan ini, pertentangan antara manusia dan monster pun lenyap. Manusia dan monster bisa hidup bersama. Bahkan Hotel Transylvania, yang tadinya hanya untuk menginap para monster, kini juga menerima manusia sebagai tamunya.



Namun persoalan muncul ketika pernikahan Jonathan dan Mavis melahirkan seorang anak laki-laki, Dennis (Asher Blinkoff). Keberadaan Dennis tentu saja memberikan kebahagiaan bagi semua pihak, termasuk kakeknya, Count Dracula. Di tengah kebahagiaan itu, muncul pertanyaan apakah Dennis mewarisi sifat vampir atau manusia?



Count Dracula ingin cucunya menjadi vampir yang menakutkan seperti dirinya. Sedangkan Mavis percaya bahwa anaknya adalah manusia, sehingga dia mengasuhnya dengan penuh kelembutan seperti cara manusia. Mavis lantas merasa Hotel Transylvania bukan tempat yang cocok untuk Dennis, sehingga dia memutuskan untuk membawa Dennis pindah ke kota manusia, tempat di mana suaminya dulu dibesarkan.



Saat Dennis menginjak usia 5 tahun, kekhawatiran Count Dracula semakin meningkat. Dia mendapati cucunya tidak juga tumbuh taring. Takut cucunya menjadi manusia seratus persen, Count Dracula mengatur siasat bersama teman-teman monsternya. Mereka melakukan segala upaya agar sifat vampir dalam diri Dennis muncul. Diam-diam mereka membawa Dennis ke kamp pelatihan monster tempat Count Dracula dulu belajar menjadi vampir sejati.



Dari sinilah hal-hal kocak mulai bermunculan. Sepanjang 89 menit, film ini dimeriahkan dengan bermacam humor, dari anekdot hingga lelucon idiom. Semua itu disajikan hampir di setiap adegan, sehingga tidak banyak jeda bagi penonton untuk berhenti tertawa. Bahkan, boleh dibilang Hotel Transylvania 2 jauh lebih kocak dibandingkan dengan film pertamanya.



Untuk menggarap sekuel ini, Genndy Tartakovsky kembali dipercaya sebagai sutradara. Setelah Sony membatalkan proyek film animasi Popeye garapan Tartakovsky yang rencananya bakal dirilis tahun depan, pria kelahiran Rusia itu menjadi punya banyak waktu untuk lebih fokus mengerjakan Hotel Transylvania 2. Keunikan sentuhan animasi Tartakovsky dinilai sebagai kunci kesuksesannya menggarap film Transylvania yang pertama.



Sebelumnya, Tartakovsky juga sempat sukses menggarap serial animasi televisi, seperti Star Wars: The Clone Wars (2008) dan Samurai Jack (2001-2004). Dalam pembuatan Hotel Transylvania 2, Tartakovsky juga kembali didampingi oleh Robert Smigel sebagai penulis skenario.



Dengan anggaran sekitar US$ 80 juta, sebanyak 105 animator dikerahkan untuk menyelesaikan film animasi 3D ini dalam waktu sepuluh bulan. Sejumlah selebritas yang menjadi pengisi suara dalam film sebelumnya kembali terlibat dalam sekuel ini. Di antaranya, Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Asher Blinkoff, Kevin James, Steve Buscemi, dan David Spade.



Namun Ceelo Green, yang dalam film sebelumnya mengisi suara Murray the Mummy, tidak ikut serta dalam sekuel ini dan digantikan oleh Keegan-Michael Key. Selain itu, ada beberapa nama baru yang kali ini terlibat sebagai pengisi suara. Salah satunya adalah aktor senior Mel Brooks, yang mengisi suara tokoh Vlad, ayah Count Dracula yang merupakan vampir berusia 1.071 tahun dan pembenci manusia.



Dengan cerita yang ringan dan jenaka, Hotel Transylvania 2 bisa menjadi pilihan yang pas disaksikan bersama keluarga. Sosok monster menyeramkan dari mitologi kuno disulap menjadi sosok yang konyol, terutama ketika para monster bersentuhan dengan budaya modern seperti selfie.



*



Judul Film: Hotel Transylvania 2

Sutradara: Genndy Tartakovsky

Penulis Skenario: Robert Smigel

Pengisi Suara: Adam Sandler (Count Dracula), Andy Samberg (Jonathan), Selena Gomez (Mavis), Asher Blinkoff (Dennis), Kevin James (Frank the Frankenstein), Steve Buscemi (Wayne the Werewolf), David Spade (Griffin the Invisible Man), Keegan-Michael Key (Murray the Mummy), Mel Brooks (Vlad)

Studio: Sony Pictures Animation



LUHUR PAMBUDI