Hotel Transylvania 2 Menerobos Box Office Amerika Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Film Hotel Transylvania 2 dengan mudah mencapai puncak box office Amerika Utara akhir pekan ini dengan penghasilan penjualan tiket mencapai US$ 47,5 juta atau sekitar Rp 700 miliar. Angka ini memecahkan rekor pendapatan penayangan perdana September dan memberi kemenangan besar bagi Adam Sandler dan Sony Pictures.



Keduanya mengalami masa sulit di gerai-gerai tiket sebelumnya. Sandler mengalami serangkaian kegagalan dalam film, seperti Blended, That's My Boy, dan Jack and Jill, sementara Sony mendapat serangan peretas tahun lalu dan beberapa filmnya, termasuk Aloha dan Pixels, yang juga dibintangi oleh Sandler, tidak mendapat sambutan baik dari penonton.



Hasil penjualan tiket Hotel Transylvania 2 merupakan pendapatan pemutaran perdana terbesar Sony sejak debut 22 Jump Street meraup US$ 57 juta pada Juni 2014 dan mencatatkan rekor baru bulan September, melampaui pendapatan penayangan perdana Hotel Transylvania tahun 2012 yang tercatat US$ 42,5 juta.



Film dengan biaya produksi US$ 80 juta atau sekitar Rp 1,18 triliun itu juga mendapat sambutan baik dari mancanegara, melampaui pendapatan sekuel pertamanya di sebagian Amerika Latin. "Ini sedang menuju salah satu waralaba yang paling dicintai sepanjang masa," kata Rory Bruer, pemimpin distribusi seluruh dunia Sony Pictures.



"Ada banyak cerita yang tersisa untuk dikisahkan," katanya serta menambahkan bahwa dia berharap akan ada sekuel ketiga film itu. Setelah sekuel Hotel Transylvania, ada komedi kehidupan kantor The Intern dari Warner Bros yang menempati peringkat dua dengan pendapatan US$ 11,2 juta.



Film garapan Nancy Meyers yang dibuat dengan biaya US$ 40 juta itu antara lain dibintangi Robert de Niro dan Anne Hathaway. "Nancy Meyers benar-benar merek untuk dirinya sendiri," kata Jeff Goldstein, wakil pemimpin eksekutif distribusi Warner Bros.



Ia mengatakan bukan hanya cerita film itu yang menarik orang, tapi juga gaya hidup, tempat, dan busananya.



Penghuni lima besar box office lainnya adalah Maze Runner: The Scorch Trials, Everest, dan Black Mass yang berturut-turut mengumpulkan pendapatan US$ 14 juta, US$ 13,1 juta, dan US$ 11,5 juta.



Sementara Sicario dari Lionsgate masih tampil mengesankan pada pekan keduanya di bioskop. Setelah mencatatkan pendapatan rata-rata per layar terbesar tahun ini, penayangan film itu diperluas dari enam menjadi 59 bioskop dan menembus sepuluh besar box office dengan US$ 680.591. Pemutaran film itu akan diperluas lagi pekan ini, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters.



ANTARA