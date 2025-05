Hotel Transylvania 2 Sisihkan The Intern di Box Office

EMPO.CO, Jakarta - Film animasi Hotel Transylvania 2 berhasil mengalahkan sesama film pendatang baru, The Intern, di box office Amerika akhir pekan lalu.



Film animasi keluaran studio Sony itu bahkan memecahkan rekor pendapatan film sepanjang September 2015 dengan meraih US$ 47,5 juta. Ini merupakan kemenangan besar untuk aktor Adam Sandler, yang menjadi salah satu pengisi suara, setelah beberapa filmnya gagal di box office.



Sementara itu, film The Intern yang dibintangi Anne Hathaway dan Robert de Niro berada di posisi kedua dengan pendapatan US$ 18,2 juta. Komedi tentang dunia kerja ini terbukti mampu memikat para penonton, khususnya wanita.



Film pendatang baru lain di box office adalah Green Inferno, film horor besutan Eli Roth, yang berada di posisi kesembilan dengan pendapatan US$ 3,4 juta. Film horor ini sengaja didistribusikan di tempat terbatas dan nantinya akan bisa dibeli secara online untuk menjaga bujet promosi tetap rendah.



Berikut ini sepuluh film terlaris di box office pekan lalu:

1. Hotel Transylvania 2 (US$ 47,5 juta)

2. The Intern (US$ 18,2 juta)

3. Maze Runner: The Scorch Trials (US$ 14 juta)

4. Everest (US$ 13 juta)

5. Black Mass (US$ 11,5 juta)

6. The Visit (US$ 6,7 juta)

7. The Perfect Guy (US$ 4,7 juta)

8. War Room (US$ 4,2 juta)

9. The Green Inferno (US$ 3,4 juta)

10. Sicario (US$ 1,7 juta)



