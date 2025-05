TEMPO.CO, Jakarta - Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak pukul 11.00 tak meluruhkan niat Directioners--penggemar setia One Direction-- memadati Stadion Gelora Bung Karno, Rabu, 25 Maret 2015.



Memanfaatkan situasi ini, beberapa pedagang di sekitar lokasi acara beralih profesi dengan menjajakan jas hujan plastik transparan berwarna-warni.



"Saya biasanya dagang rujak bebek," ujar Affandi, 44 tahun, kepada Tempo, Rabu, 25 Maret 2015.



Dia mengaku tak akan mendapat untung jika tetap berjualan rujak bebek saat hujan seperti ini. Pria asli Brebes tersebut memilih beralih profesi sementara supaya tetap mendapatkan penghasilan. "Kalau nekat jualan rujak, yang ada malah rugi, soalnya rujak kalau hujan kan enggak nyambung," ucapnya.



Rofyandi, 39 tahun, yang biasanya menjajakan minuman dingin, menambah satu jenis dagangannya: jas hujan. Lapaknya dia titipkan dahulu kepada istrinya, sementara dia mengedarkan jas hujan sekali pakai di depan Gate C. "Supaya dapur tetap ngebul, soalnya kalau hujan begini minuman dingin kurang laku," tuturnya.



Jas hujan ini dijual dengan harga Rp 20 ribu. "Dari agennya Rp 15 ribu, jadi saya cuma ambil untung Rp 5.000," katanya. Sejam berjualan, jas hujannya baru laku tujuh buah. "Saya ngambil dua lusin," ujarnya.



Meskipun mahal, Rosita Elvi, 20 tahun, yang akan menonton konser One Direction, membeli empat buah untuk dia dan tiga temannya yang menunggu di mobil. "Kepepet sih, kan enggak boleh bawa payung," ucapnya. Dia menyodorkan selembar uang pecahan seratus ribu kepada pedagang sambil bertanya, "Enggak kurang lagi?"



Elvi sempat kaget saat diberi tahu harga jas hujan itu. Dia sampai bertanya tiga kali sambil membelalakkan mata dengan pandangan lurus ke arah Rofyandi. "Ini kalau di lampu merah biasanya cuma mentok Rp 10 ribu doang," tuturnya.



One Direction akan menggelar konser di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada pukul 20.00 WIB nanti. Pintu Stadion GBK dibuka mulai pukul 16.00 WIB dengan iringan hujan. Konser ini merupakan rangkaian tur On The Road Again boyband asal Inggris tersebut.



DINI PRAMITA