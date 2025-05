TEMPO.CO, London - Duo ibu dan anak asal Indonesia memukau para penonton sekaligus juri ajang pencarian bakat di Inggris, Britain's Got Talent 2016, Sabtu malam kemarin. Seperti dikutip dari Metro.co.uk, Ahad, 15 Mei 2016, duo tersebut membawakan lagu milik Barbra Streisand dan Celine Dion yang berjudul Tell Him dengan begitu emosional.



Mereka adalah Ana dan Fia. Penampilan keduanya itu membuat para penonton memberikan standing ovation. Duo itu juga berhasil meyakinkan para juri Britain's Got Talent, yakni Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon, serta David Williams, dan membuat keempatnya memberikan kata yes.



Sang ibu, Ana, 43 tahun, mengungkapkan bahwa dia dan anaknya, Fia, 18 tahun, mengalami masa-masa sulit dalam setahun terakhir seusai perceraian. "Aku menjalani pernikahan yang buruk dan sangat sulit. Baru-baru ini, aku membawa anak-anakku untuk pergi dari rumah demi kebaikan mereka," ujarnya.



Dengan mengikuti ajang pencarian bakat tersebut, Ana dan Fia berharap dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. "Ini adalah awal yang baru. Aku berharap masa depan kami lebih baik," kata Ana.



Alesha Dixon berujar, "Aku selalu mengatakan bahwa musik merupakan sebuah terapi terbaik. Penampilan tadi luar biasa." Simon pun menambahkan, "Kalian memberikan sesuatu yang terbaik walaupun berada dalam kesulitan. Penampilan tadi menunjukkan kalian berdua sangat kuat dan kompak, penampilan yang paling luar biasa malam ini."



"Para penonton di sini, mereka benar-benar menyukai apa yang kalian suguhkan," ujar Simon. Dengan empat yes dari juri, Ana dan Fia pun lolos ke babak selanjutnya. Sabtu malam pekan depan, Britain's Got Talent akan kembali digelar dengan menampilkan para peserta yang berhasil memasuki babak final, termasuk Ana dan Fia.



METRO.CO.UK | ANGELINA ANJAR SAWITRI