Ida Raih Oscar untuk Film Bahasa Asing Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Film Ida dari Polandia menjadi pemenang Academy Awards untuk kategori Film Berbahasa Asing Terbaik.



"Kami membuat film tentang keheningan dan menarik diri dari dunia dan perlunya merenung. Dan di sinilah kami, di pusat perhatian dunia. Fantastis. Hidup ini penuh kejutan," kata sutradara Pawel Pawlikoski usai menerima Oscar, sebutan untuk piala Academy Awards.



Untuk pertama kalinya Pawel Pawlikowski memenangkan Oscar. Sebelumnya ia telah memenangkan BAFTA tahun 2005 untuk kategori film Inggris terbaik berkat filmnya, My Summer of Love, dan pendatang baru terbaik pada tahun 2001 untuk film Last Resort.



Ida mengalahkan empat film lainnya dari berbagai negara, yaitu Leviathan dari Rusia, Tangerines dari Estonia, Timbuktu dari Mauritania, dan Wild Tales dari Argentina.



Film Ida menceritakan seorang kehidupan seorang biarawati di Polandia yang menemukan bahwa dirinya seorang Yahudi.



Academy of Motion Pictures Arts and Sciences menyelenggarakan Academy Awards di Dolby Theatre, Los Angeles, pada Minggu, 22 Februari 2015. Academy Awards ke-87 dihadiri antara lain oleh Oprah Winfrey, Benedict Cumberbatch, Bradley Cooper dan Lady Gaga.



THE GUARDIAN | WINONA AMANDA