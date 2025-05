Imela Kei Ten2Five Comeback Dengan Album Kedua, Labyrinth

TEMPO.CO, Jakarta - Imela Kei atau akrab disapa Imel, sudah identik sebagai vokalis band Ten2Five, sebuah band pop jazz dengan super hits seperti I Will Fly, You, dan I Do.



Namun, sebetulnya Imel juga punya kesibukan lain sebagai solois.



Pada tahun 2011, Imel mengeluarkan album solo bertajuk White Lilies yang berkolaborasi dengan beberapa band indie, seperti The Trees and The Wild, Mike’s, dan Dzeek.



Dan baru-baru ini Imel kembali merilis karya pribadinya yang diberi judul Labyrinth.



Labyrinth merupakan pengalaman rekaman album ke sembilan Imela Kei, dan merupakan album solo ke duanya.



Meski sudah menjalani proses rekaman sebanyak delapan album sebelumnya, Labyrinth merupakan percobaan pertama Imela Kei untuk menunjukkan genre dan hasrat bermusik Imel yang sebenarnya.



"Semua lagu pada album Labyrinth merepresentasikan genre 90’s RnB dengan dentuman bass yang kencang. Album ini akan mengingatkan orang kembali pada Brandy, Shanice, Monica, TLC, dan semua ritme soulful RnB pada jamannya," urai Imel, saat jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.



Labyrinth diaransemen dan diproduksi oleh DJ Sumantri, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan beberapa musisi top Indonesia, seperti Glenn Fredly, Agnez Monica, Yuni Shara, Dewi Sandra, dan Denada.



Sementara, proses mastering digarap oleh Leon Zervos, seorang master engineer kelas dunia yang sudah mengerjakan album-album beberapa musisi pemenang Grammy seperti Pink, Rihanna, Maroon 5, dan Beastie Boys.

