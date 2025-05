India Larang James Bond Berciuman

TEMPO.CO, Jakarta - James Bond mungkin saja punya license to kill alias izin membunuh. Tapi dia tidak punya izin mencium, khususnya di India, Jumat, 20 November 2015.



Film terbaru 007, Spectre, dirilis di India pada Jumat ini setelah lembaga sensor memangkas habis adegan romantis Daniel Craig dengan Monica Belluci dan Lea Seydoux.



"Komite yang menyertifikasi film menganggap sebagian adegan ciuman terlalu lama," kata seorang sumber yang familier dengan sensor yang meminta Sony Pictures memotong adegan ciuman hingga 50 persen.



"Studio hanya punya pilihan menerima film yang telah disensor atau mendaftar untuk mendapat sertifikat A, yang secara signifikan mengurangi jumlah penonton."



Badan Sensor yang dikontrol pemerintah nasionalis India tak menyetujui film-film dengan adegan seks.



Badan ini dipimpin produser Bollywood, Pahlaj Nihalani, yang membuat video kampanye untuk Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun lalu dan merilis video promosi baru lagi akhir pekan silam.



Reuters tidak bisa menghubungi Nihalani untuk meminta komentarnya.



Menurut peraturan di India, film dengan sertifikat A (adult) tidak bisa ditayangkan di televisi. India bukanlah konsumen terbesar Hollywood. Namun film seperti James Bond dan Avengers dapat meraup pendapatan lebih besar ketimbang produksi Bollywood di box office.



50 Shades of Grey yang dibuat berdasarkan novel erotis E.L. James tak pernah dirilis di India meski setiap adegan seks telah dipangkas pihak studio. Badan Sensor menolaknya dengan alasan bahasa yang dipakai dalam film itu tidak pantas.

ANTARA