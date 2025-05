TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia kembali hadir dalam Festival Film Cannes (FFC) yang digelar untuk ke-69. Selain menjajakan film, dua film pendek Indonesia berhasil masuk program La Semaine de la Critique atau International Critics' Week dan lolos seleksi dalam L'Atelier Cinefoundation.



Ketua Bidang Festival Luar Negeri Badan Perfilman Indonesia (BPI), Robby Ertanto, mengatakan La Semaine de La Critique, program paralel Festival Film Cannes, yakni The Official Selection, yang berlangsung di kota peristirahatan Cannes di Perancis bagian selatan, dilaksanakan 11-22 Mei mendatang.



Dia berujar, Prenjak, film pendek garapan sutradara muda Wregas Bhanuteja berhasil masuk Festival Film Cannes 2016 dalam program La Semaine de la Critique.



Selain Prenjak, In the Year of Monkey yang terpilih dalam kategori film pendek program itu, film Indonesia Marlina, The Murderer in Four Acts, karya Mouly Surya, lolos seleksi L'Atelier Cinefoundation.



La Semaine de La Critique digagas Asosiasi Kritikus Film Prancis sejak Festival Cannes 1962 terselenggara, guna menemukan bibit-bibit sineas baru dari seluruh penjuru dunia.



