BISNIS.COM, Jakarta - Karakter Hello Kitty, kucing berpita yang manis, bisa Anda temui langsung di wahana Hello Kitty Adventure di Taman Rekreasi Dunia Fantasi.



General Manager Dunia Fantasi Agus Sudarno mengatakan, setelah wahana Hello Kitty Adventure diluncurkan pada 12 Desember, ternyata pengunjung masih tak puas. Karena itu, pihaknya pun meluncurkan Meet and Greet Hello Kitty.



Pengunjung, menurut dia, membutuhkan satu karakter yang hidup dan bisa ditemui langsung. Termasuk untuk tampil dan berfoto bersama pengunjung. "Dari beberapa masukan, pengunjung menginginkan satu karakter yang bisa tampil, dilihat, dan melakukan photo session. Makanya kami launching Meet and Greet Hello Kitty," ujarnya dalam konferensi pers Meet and Greet Hello Kitty di Taman Rekreasi Dunia Fantasi, Jakarta, Senin, 4 Mei 2015.



Tak hanya Hello Kitty, tutur dia, karakter lainnya juga turut hadir. Adapun karakter lain yang menemani Hello Kitty adalah Bad Badtz Maru dan My Melody. Ketiga karakter ini, dia menambahkan, tergolong karakter kuat yang dapat menarik pengunjung.



"Hello Kitty, Bad Badtz Maru, dan My Melody kan karakter yang kuat. Semoga bisa menarik pengunjung," tuturnya.



Kesempatan untuk bertemu dan berfoto dengan karakter Hello Kitty bisa dilakukan setiap akhir pekan sepanjang Mei 2015. Dalam sehari, pengunjung bisa bertemu karakter kucing buatan Sanrio itu pada pukul 13.00, 14.00, dan 16.00. "Sejak Mei ini dalam sehari ada tiga kali, jam 1, jam 2, dan jam 4. Pengunjung bisa berfoto bersama," ucapnya.



Pengunjung bisa mengenal kebudayaan berbagai bangsa bersama Hello Kitty. Melalui wahana Hello Kitty Adventure, pengunjung dapat mengendarai mesin waktu berupa kapsul berbentuk apel yang akan berkeliling dari Jakarta, Bali, Jepang, Mesir, Amerika Serikat, Inggris, Kutub Utara, dan Yunani. Pengujung wahana ditutup dengan sesi foto bersama tiga karakter Sanrio tersebut.



