Ini 20 Lagu Terpopuler Tahun 2014

TEMPO.CO , Jakarta:Tahun 2014 disebut juga sebagai tahun pembuktian eksistensi para musisi dunia. Di tahun kuda ini musisi berkompetisi dengan hebat. (baca: Sir Paul: Rolling Stones Iri pada The Beatles)

Kita bicara soal musik yang mendunia di tahun 2014. Lahirnya musisi muda juga menjadi faktor perkembangan musik tahun ini. Jika tahun 2013 merupakan tahun kejayaan bagi Miley Cyrus dan Lorde, tahun 2014 ini merupakan tahun kemunculan penyanyi cantik Ariana Grande dan Meghan Trainor. Dengan cepatnya, keduanya mampu bersaing dengan musisi senior seperti Beyonce dan Katy Perry.



Setiap tahun Billboard mengumumkan daftar lagu yang paling populer. Penilaiannya berdasarkan seberapa populernya lagu tersebut di masyarakat. Hot 100 tahun ini dipuncaki oleh Pharrell Williams dengan lagunya 'Happy'. (Baca: Taylor Swift Pecahkan Rekor Billboard)



Tentu tidak mudah menempati posisi puncak tersebut. Posisi akan berubah-ubah bergantung pada tingkat kepopuleran lagu tersebut di masyarakat. Banyaknya pecinta musik barat di Indonesia tentu berpengaruh pula pada posisi tangga lagu tersebut.



Jika penyanyi sekelas Beyonce, Rihanna dan Pitbull mungkin akan sangat mudah memuncaki Billboard. Selain kualitas lagu, mereka juga telah populer dan memiliki penggemar yang banyak. (Baca: Rihanna Berutang Budi pada Chris Brown)



Lain hal jika penyanyi pemula yang bisa masuk dalam daftar Hot 100 ini. Megan Trainor misalnya, dengan cepatnya ia melejit dengan lagunya 'All About That Bass'.



Berikut daftar lagu terpopuler 2014

1. Happy - Pharrell Williams

2. Dark Horse - Katty Perry feat Juicy J

3. All of Me - John Legend

4. Fancy - Iggy Azalea

5. Counting Stars - One Republic

6. Talk Dirty - Jason Derulo

7. Rude - MAGIC!

8. All About That Bass - Meghan Trainor

9. Problem - Ariana Grande

10. Stay With Me - Sam Smith

11. Timber - Pitbull feat Ke$ha

12. Pompeii - Bastille

13. Shake It Off - Taylor Swift

14. Am I Wrong - Nico & Vinz

15. Turn Down For What - DJ Snake & Lil Jon

16. The Monster - Eminem feat Rihanna

17. Say Something - A Great Big World feat Christina Aguilera

18. Team - Lorde

19. Let Her Go - Passenger

20. Let It Go - Idina Menzel (Baca: Film Animasi Frozen Kalahkan Hobbit di Box Office)



RINA ATMASARI | HADRIANI P | BILLBOARD