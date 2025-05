Ini 23 Film Sekuel yang Tayang 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2017 menjadi masa yang ditunggu-tunggu bagi para pecinta sinema. Sejumlah sekuel dari film yang sebelumnya meledak di pasaran akan tayang pada tahun ini.



Penggemar film pahlawan akan terjawab dengan kehadiran "Spider-Man: Homecoming" yang berduet dengan Iron man dan "Thor: Ragnarok" yang berkolaborasi dengan kawannya di Avengers, Doctor Strange.



Ada pula kelanjutan dari film yang paling dinanti "Star Wars" dan film action "Fast Furios".

Berikut ini daftar film sekuel di 2017, dikutip dari Hollywood Reporter.



1. xXx: The Return of Xander Cage (rilis 20 Januari)

Vin Diesel melanjutkan perannya sebagai atlet yang berubah menjadi mata-mata dalam film threequel Paramount dan disutradarai oleh D.J. Caruso, "xXx: The Return of Xander Cage".



Samuel L. Jackson kembali hadir dalam film tersebut dengan pendatang baru "Rogue One" Donnie Yen, aktor Thailand Tony Jaa, Nina Dobrev "Vampire Diaries", bintang Bollywood Deepika Padukone dan Ruby Rose "Orange Is The New Black".



2. Fifty Shades Darker (10 Februari)

Jamie Dornan dan Dakota Johnson kembali berperan sebagai Christian Grey dan sebagai Anastasia Steele dalam sekuel produksi Universal yang diadaptasi dari seri novel romantis E.L. James, "Fifty Shades Darker". James Foley bertindak sebagai sutradara, Kim Basinger dan Hugh Dancy juga membintangi film tersebut.



3. John Wick: Chapter 2 (10 Februari)

Keanu Reeves kembali sebagai pembunuh bayaran menyusul pembunuhan anjingnya, yang merupakan hadiah dari mendiang istrinya. Sekuel milik Lionsgate/ Summit "John Wick: Chapter 2" disutradarai oleh Chad Stahelski, yang juga memegang kemudi pada film pendahulunya (2014).



Laurence Fishburne dan Ruby Rose juga bermain dalam film seri tersebut.



4. The Lego Batman Movie (10 Februari)

Film "Lego Movie" berlanjut ke Dark Knight, disuarakan kembali oleh Will Arnett yang harus berjuang melawan penjahat Gotham City sambil membesarkan anak yang dia adopsi.



Chris McKay, yang bertindak sebagai asisten sutradara dalam film sebelumnya, mengarahkan film produksi Warner Bros tersebut, yang menampilkan Jenny Slate, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Zach Galifianakis, Michael Cera, Mariah Carey dan Billy Dee Williams sebagai pengisi suara.



5. Logan (3 Maret)

Hugh Jackman membawa keluar cakarnya untuk terakhir kalinya dalam film Wolverine yang ketiga "Logan", di mana setelah itu dia akan pensiun dari perannya di X-Men sejak tahun 2000. Disutradarai oleh James Mangold, film seri milik Fox tersebut berlanjut dengan membawa Patrick Stewart dan Boyd Holbrook untuk membintangi film tersebut.



6. T2: Trainspotting (3 Maret)

Dua puluh tahun berselang, Danny Boyle kembali mengarahkan film "reuni" Ewan McGregor, Johnny Lee Miller, Robert Carlyle dan Ewen Bremner, "T2:Transpotting".



Sekuel TriStar tersebut menceritakan mantan pecandu heroin Mark "Rent" Renton yang berhubungan dengan mantan teman-teman pecandu narkobanya: Spud, Sick Boy dan Begbie. Film tersebut meneruskan buku Irvine Welsh "Porn" yang mengambil setting 10 tahun setelah film pertama.



7. The Fate of the Furious (14 April)

Seri kedelapan dari film balapan-jalanan milik Universal, "The Fate of the Furious", menampilkan kembali Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson dan Kurt Russell, serta menambahkan Scott Eastwood dan Charlize Theron.



Disutradarai oleh F. Gary Gray, film pertama tanpa mendiang Paul Walker itu membuat Diesel beradu akting dengan Johnson.



8. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2 Mei)

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillen dan Michael Rooker, bersama dengan pengisi suara Vin Diesel dan Bradley Cooper, kembali sebagai pahlawan super dalam sekuel Marvel, "Guardians of the Galaxy Vol. 2".



James Gunn kembali mengarahkan tersebut dengan menambahkan Kurt Russell, Chris Sullivan dan Elizabeth Debicki, dan Sylvester Stallone sebagai cameo.



9. Alien: Covenant (19 Mei)

Ridley Scott kembali memimpin film berseri yang dia mulai, "Alien" (1979), dengan "Alien: Convenant". Film tersebut digambarkan sebagai bab kedua dalam trilogi prekuel Alien (mengikuti "Prometheus" yang dirilis pada 2012), dengan kapal luar angkasa Convenant menemukan surga dunia di sisi yang jauh dari galaksi, hanya untuk mempelajari bahwa dunia tersebut berbahaya.



Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride dan Carmen Ejogo membintangi film produksi Fox tersebut, dengan bintang "Prometheus" Michael Fassbender kembali sebagai David dan Noomi Rapace tampil sebagai Dr. Elizabeth Shaw.



10. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (26 Mei)

Johnny Depp kembali sebagai Kapten Jack Sparrow dalam seri kelima dari film produksi Disney "Pirates of the Caribbean" -- kali ini mencoba untuk melarikan diri dari kejaran hantu yang diperankan oleh Javier Bardem dan mencari artefak legendaris yang memberikan kemampuan kontrol terhadap lautan kepada pemiliknya.



Joachim Ronning dan Espen Sandberg, yang bertindak sebagai asisten sutradara, mengarahkan film fantasi tersebut yang juga dibintangi Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Kaya Scodelario dan Brenton Thwaites, dan menampilkan Paul McCartney sebagai cameo.



11. World War Z 2 (9 Juni)

Rincian plot untuk sekuel Paramount "World War Z 2" memang belum terungkap, namun film tersebut mempertemukan kembali Brad Pitt dengan David Fincher, yang mengarahkan dia di film "Seven", "Fight Club" dan "The Curious Case of Benjamin Button.



Marc Foster mengarahkan film sebelumnya "World War Z" (2013) yang menghasilkan 540 juta dolar AS itu.



12. Cars 3 (16 Juni)

Owen Wilson memerankan suara sebagai Lightning McQueen di film animasi otomotif Pixar "Cars 3". Brian Fee mengarahkan film animasi yang mencoba untuk membuktikan kepada pebalab generasi baru bahwa Lightning McQueen masih menjadi mobil balap terbaik di dunia.



13. Transformers: The Last Knight (23 Juni)

Mark Wahlberg kembali membintangi seri kelima dari film Paramount "Transformer", yang akan menampilkan perjuangan Optimus Prime melawan penjahat Megatron. Michael Bay juga kembali mengarahkan film tersebut, yang juga dibintangi Anthony Hopkins, Stanley Tucci, Josh Duhamel, Tyrese Gibson dan John Turturro.



14. Despicable Me 3 (30 Juni)

Steve Carell dan Kristen Wiig kembali memberikan suara-suara mereka untuk film animasi produksi Universal "Despicable Me 3". Film minion tersebut disutradarai oleh Pierre Coffin dan Kyle Balda, dan diasisteni oleh Eric Guillon.



Trey Parker -- asisten kreator "South Park" dan Broadway "The Book of Mormon" -- mengisi suara lawan Gru: mantan bintang anak-anak yang tumbuh terobsesi dengan karakter yang dia mainkan di di era 80-an.



15. Spider-Man: Homecoming (7 Juli)

Tom Holland melangkah masuk ke dalam kostum Peter Parker untuk film pertamanya di Marvel Cinematic Universe "Spider-Man: Homecoming". Jon Watss mengarahkan film yang juga dibintangi Zendaya, Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Michael Keaton, Donald Glover dan Jon Favreau.



16. War for the Planet of the Apes (14 Juli)

Andy Serkis kembali sebagai pemimpin kera yang secara genetik berevolusi, melanjutkan "Rise of the Planet of the Apes" (2012) dan sekuelnya "Dawn of the Planet (2014). Matt Reeves kembali mengarahkan film produksi Fox tersebut, yang juga dibintangi Judy Greer, Steve Zahn dan Woody Harrelson.



17. Blade Runner 2049 (6 Oktober)

Sekuel Warner Bros untuk film Ridley Scott tahun 1982, "Blade Runner 2049", mengambil setting beberapa dekade setelahnya, dengan Harrison Ford kembali memerankan Rick Deckard, mantan pelari yang telah hilang selama 30 tahun.



Denis Villeneuve mengarahkan film sci-fi yang juga dibintangi oleh Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wright dan Ana de Armas tersebut.



18. Kingsman: The Golden Circle (6 Oktober)

Taron Egerton, Mark Strong dan Colin Firth kembali untuk sekuel Fox yang meledak pada 2015 berdasarkan buku komik Mark Millar/ Dave Gibbons, "Kingsman: The Golden Circle".



Matthew Vaughn kembali mengarahkan film komedi spionase dengan tambahan pemain baru Halle Berry, Julianne Moore, Channing Tatum dan Jeff Bridges tersebut.



19. Thor: Ragnarok (3 November)

Chris Hemsworth kembali sebagai Dewa Petir dalam film Thor ketiga bersama Tom Hiddleston, Idris Elba dan Anthony Hopkins, ditambah rekannya di Avengers Mark Ruffalo dan Benedict Cumberbatch dalam "Thor: Ragnarok".



Taika Waititi mengarahkan film produksi Marvel tersebut, dengan kehadiran karakter baru yang diperankan Cate Blanchett, Jeff Goldblum dan Tessa Thompson.



20. A Bad Moms Christmas (3 November)

Mila Kunis, Kristen Bell dan Kathryn Hahn kembali untuk sekuel komedi bertema liburan berlabel R (Remaja) "Bad Moms".



Scott Moore dan Jon Lucas kembali menulis dan mengarahkan film sekuel "A Bad Moms Christmas"yang menunjukkan perjuangan tiga trio tersebut dengan anak-anak mereka dan ibu yang mengunjungi mereka selama natal. STX juga berencana untuk membuat ulang "Bad Dads" pada 14 Juli.



21. Justice League (17 November)

Zack Snyder menyutradarai film kedua bersama DC Extended Universe (menyusul Suicide Squad), "Justice League". Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Amber Heard, Amy Adams, J.K. Simmons, Jesse Eisenberg dan Willem Dafoe berada dalam grup super hero tersebut.



22. Star Wars: Episode VIII (15 Desember)

Daisy Ridley, John Boyega dan Oscar Isaac melanjutkan petualangan mereka setelah diperkenalkan sebagai karakter baru dalam "Force Awakens" (2015).



Rian Johnson mengambil alih tugas sebagai sutradara dalam seri baru "Star Wars: Episode VIII", yang juga dibintangi oleh para pemain "Force Awakens" Adam Driver, Gwendoline Christie, Lupita Nyong’o, Andy Serkis dan Domhnall Gleeson, ditambah bintang trilogi Star Wars Carrie Fisher and Mark Hamill.



23. Pitch Perfect 3 (22 Desember)

Anna Camp, Anna Kendrick, Rebel Wilson dan Hailee Steinfeld semua kembali sebagai Barden Bellas dalam seri ketiga film produksi Universal tersebut "Pitch Perfect 3". Trish Sie melangkah untuk mengarahkan komedi musikal threequel tersebut.



