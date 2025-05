Ini 5 Artis yang Menghidupkan Kembali Marilyn Monroe

TEMPO.CO, Jakarta - Marilyn Monroe bisa jadi merupakan selebritas dunia yang paling terkenal sepanjang masa. Tidak saja foto Monroe yang mengenakan gaun putih tertiup angin itu menjadi ikon, tapi karena beberapa kali Monroe seolah hidup kembali karena film-film tentang artis Hollywood ini terus dibuat di layar lebar maupun layar kaca.



Sejak kematiannya yang tragis pada 1962, menurut IMDb, kehidupan Monroe telah ditayangkan 192 kali. Proyek film terakhir yang menggambarkan tentang kehidupan Monroe adalah The Secret Life of Marilyn Monroe, mini seri produksi Lifetime.



Mini seri ini diputar perdana pada 30 Mei 2015, empat hari sebelum ulang tahun ke-60 The Seven Year Itch, salah satu film Monroe yang paling terkenal.



Dalam The Secret Life of Marilyn Monroe, Kelli Garner, 31 tahun, kejatuhan sampur untuk memerankan Marilyn Monroe. Mini seri ini terbagi dalam empat bagian kehidupan sang aktris legendaris ini.



Selain Kelli Garner sebelumnya telah ada empat artis lainnya yang pernah berperan sebagai Marilyn Monroe.



Misty Rowe: Goodbye, Norma Jean, 1976

Mira Sorvino: Norma Jean & Marilyn, 1996

Michelle Williams: My Week with Marilyn, 2011

Poppy Montgomery: Blonde, 2011



EW | GRACE S. GANDHI