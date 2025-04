Ini Alasan Kenapa Ruler: Master of the Mask Harus Ditonton

TEMPO.CO, Jakarta - Drama baru asal Korea Selatan berjudul Ruler: Master of the Mask digadang-gadang sebagai drama kolosal terbaik sepanjang 2017. Drama yang disutradarai No Do-Cheol tersebut menceritakan kisah Putra Mahkota Joseon tahun 1700-an, diperankan oleh aktor Yoo Seung Ho, yang berwibawa dan gemar menolong masyarakat.



Di balik sosok Putra Mahkota yang penuh wibawa, ada seorang perempuan yang sangat setia mendampinginya, senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, Ha Ga Eun yang diperankan oleh aktris Kim So Hyun.



Drama kolosal yang menggaet beberapa aktor lain dan penyanyi ternama seperti L dari boyband Infinite dan Yoon So He tersebut menampilkan adegan penuh aksi dan kisah romantis yang sangat menarik untuk disaksikan selama 30 menit setiap episodenya.



Bagi anda yang gemar menonton drama Korea klasik yang penuh nilai historis tentu akan sangat dimanjakan dengan jalan cerita Ruler: Master of the Mask. Tidak mengherankan jika penayangan perdananya, drama tersebut berhasil meraih rating cukup fantastis, 12 persen.



Episode pertama Ruler: Master of the Mask dimulai dengan adegan layaknya film fantasi Hollywood. Mengambil latar tahun 1700-an, seorang Putra Mahkota bernama Lee Sun yang diperankan oleh Yoo Seung Ho bertarung melawan organisasi pemberontak Pyeonsoo-hwe.



Putra mahkota Lee Sun terlahir sebagai sosok yang kuat bahkan dirinya tak mampu diracun. Saat masih bayi, Lee Sun sempat diracun, namun tubuhnya mampu melawan. Sejak saat itu, tidak ada satu jenis racunpun yang dapat menghentikan Lee Sun.



Topeng yang digunakan oleh Lee Sun mengingatkan kita semua pada topeng yang digunakan oleh pangeran Wang Soo dalam drama Scarlet Heart: Ryeo. Bahkan saat mengenakan topeng, Lee Sun masih terlihat menawan.



Perubahan drastis salah seorang anggota boyband Infinite, L membuat banyak penontonnya tercengang. Yang menjadikan sosok L Infinite lebih menarik saat dirinya bertarung dengan putra mahkota Lee Sun untuk memperebutkan hati Ha Ga Eun.



Drama tentu tidak akan lengkap tanpa kehadiran soundtrack. Yang Yoseob, anggota boyband Highlight ikut meramaikan drama kolosal tersebut dengan lagu berjudul I Couldn’t Cry Because I’m a Man yang sangat emosional dan berhasil membuat banyak penonton tidak sabar untuk mendengarkan soundtrack selanjutnya.



Ruler: Master of the Mask ditayangkan setiap Rabu dan Kamis menggantikan slot drama Radiant Office.





DRAMA FEVER | ESKANISA RAMADIANI