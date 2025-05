TEMPO.CO, Jakarta - Boyband One Direction mengungkapkan nama dan sampul untuk album kelima mereka yang berjudul Made in the A.M.



One Directions juga telah merilis sebuah lagu dari album, Infinity, untuk siapa pun yang melakukan pemesanan awal album yang akan diluncurkan pada 13 November, atau mereka yang mendengarkan secara streaming lewat retail online.



Kabar itu diumumkan pada Selasa, jelang konser band di Roundhouse Theater, London, di mana mereka tampil sebagai bagian dari Apple Music Festival.



Lusinan penggemar yang bersemangat telah antre di luar tempat pertunjukan berjam-jam sebelum acara dimulai untuk melihat anggota band Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, dan Louis Tomlinson langsung dengan mata kepala sendiri.



"Kami akan sangat dekat, saya belum pernah sedekat ini dengan mereka jadi saya tidak tahu bagaimana nanti akan bereaksi. Mungkin saya akan menangis," kata seorang perempuan.



"Mengetahui Harry Styles akan ada di sana membuatku ingin bangun setiap hari," timpal yang lain.



Pertunjukan intim ini bisa jadi merupakan penampilan terakhir band yang mengatakan akan hiatus pada Maret 2016.



Kuartet itu sebelumnya terdiri dari lima anggota sampai Zayn Malik keluar pada Maret silam, demikian Reuters.



ANTARA