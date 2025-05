TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik tahunan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2016 akan kembali digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, 9-10 Desember 2016. Sebanyak 33 disk jockey (DJ) mancanegara dan 24 DJ Tanah Air akan tampil di tiga panggung yang tersebar di Jakarta International Expo.



Panggung utama DWP, Garuda Land, akan dibangun lebih besar dan spektakuler dengan dukungan tata cahaya, efek, piroteknik, serta kembang api yang meriah. Dua panggung lainnya dibuat dengan empat tema berbeda, di antaranya Neon Jungle dan Cosmo Station pada 9 Desember serta Life in Color Kingdom dan The Darker Side pada hari kedua.



"Dari 2013 Garuda mulai berevolusi. Makin lama makin besar. Tahun ini dipastikan lebih besar lagi," ujar Sarah Deshita, Assistant Manager Ismaya Live di Blowfish, Jakarta Selatan, Selasa, 29 November 2016.



Pada hari pertama, DWP akan diisi oleh Lan Walker, Christina Novelli, Jason Ross, Brennan Heart, Kshmr, Zedd, Tokimonsta, Marlo, Rudimental, Destructo, Yves V., Snakehips, dan Valentino Khan. Pada hari kedua, DWP 2016 akan menampilkan Carl Cox, Duke Dumont, Blasterjaxx, Hot Since 82, G. T. A., Lost Frequencies, W&W, Ummet Ozcan, Tiga, Hardwell, DJ Snake, dan Yellow Claw.



Tak hanya deretan DJ dunia, DPW 2016 juga dimeriahkan oleh penampilan dari 11 DJ regional dari wilayah Asia, diwarnai para “local heroes” atau para musikus Indonesia dari genre musik yang berbeda serta dua pemenang DJ Hunt, yakni BLDR dan D. A. T. A.



Seperti tahun-tahun sebelumnya, DWP 2016 menggandeng Rukes, fotografer DJ ternama yang akan mengabadikan momen-momen meriah DWP. Tak hanya Rukes, para penari Cyber Japan pun akan kembali menghibur panggung DWP 2016.



DINI TEJA